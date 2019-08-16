MLB／貝林格40轟本季首位 道奇4轟不敵馬林魚

2019-08-16 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 道奇強打貝林格（Cody Bellinger）今天敲出本季第40轟，不僅創下個人生涯新高，也暫居大聯盟第一，不過道奇不敵馬林魚13支安打串連，以7：13落敗。

七局上貝林格從布萊斯（Austin Brice）手中敲出三分砲，幫球隊拉近到7：13，加上孟西（Max Muncy）、席格（Corey Seager）與賈里克（Kyle Garlick）開轟，道奇也成為1908年以來第一支連四戰至少敲四轟的球隊。

貝林格雖是本季首位40轟球員，不過楚奧特（Mike Trout）、葉力奇（Christian Yelich）都以一轟之差緊追在後，阿隆索（Pete Alonso）也在今天敲出第39轟，貝林格表示：「很難不去注意到，我不會說這沒有壓力，但我就是保持本色，繼續努力。」

馬林魚沒有敲出全壘打，但是靠著13支安打、6次保送，打回本季主場最多分，安德森（Brian Anderson）、阿法洛（Jorge Alfaro）、布林森（ Lewis Brinson）以及卡斯楚（Starlin Castro）都貢獻三分打點。

布林森表示：「感覺很棒，對手是很好的球隊，從他們的紀錄跟數據就看得出來，我們只是相信每個打席都要跟他們拚下去，這就是我們做的。」

馬林魚五局下靠著四支安打、三次保送，把道奇先發布勒（Walker Buehler）打退場，僅投四局被敲五安失五分，吞下敗投，史密斯（Caleb Smith）五局失一分的好投拿下第八勝。