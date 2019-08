MLB／貝林格40轟本季首位 道奇4轟不敵馬林魚

分享 facebook 道奇強打貝林格(Cody Bellinger)今天敲出本季第40轟,不僅創下個人生涯新高,也暫居大聯盟第一,不過道奇不敵馬林魚13支安打串連,以7:13落敗。

七局上貝林格從布萊斯(Austin Brice)手中敲出三分砲,幫球隊拉近到7:13,加上孟西(Max Muncy)、席格(Corey Seager)與賈里克(Kyle Garlick)開轟,道奇也成為1908年以來第一支連四戰至少敲四轟的球隊。

貝林格雖是本季首位40轟球員,不過楚奧特(Mike Trout)、葉力奇(Christian Yelich)都以一轟之差緊追在後,阿隆索(Pete Alonso)也在今天敲出第39轟,貝林格表示:「很難不去注意到,我不會說這沒有壓力,但我就是保持本色,繼續努力。」

馬林魚沒有敲出全壘打,但是靠著13支安打、6次保送,打回本季主場最多分,安德森(Brian Anderson)、阿法洛(Jorge Alfaro)、布林森( Lewis Brinson)以及卡斯楚(Starlin Castro)都貢獻三分打點。

布林森表示:「感覺很棒,對手是很好的球隊,從他們的紀錄跟數據就看得出來,我們只是相信每個打席都要跟他們拚下去,這就是我們做的。」

馬林魚五局下靠著四支安打、三次保送,把道奇先發布勒(Walker Buehler)打退場,僅投四局被敲五安失五分,吞下敗投,史密斯(Caleb Smith)五局失一分的好投拿下第八勝。

A career-high 40 homers!



Say hello to your new MLB home run leader, @Cody_Bellinger! pic.twitter.com/dKVXhKBvdy