親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

連夜豪雨！ 高市甲仙、茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班停課

運動筆記Extreme East Trail 2019 台灣極東越野賽事花絮【活動】不可錯過的 MIZUNO 接力賽訓練營，讓你重返熱血！
健行筆記宜蘭冬山_新寮瀑布步道宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道
NBA印第安那溜馬三大好球 (2018-19賽季)五大長傳助攻 (2018-19賽季)

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00李秉昇

今年大家談到洛杉磯道奇的投手群，話題焦點總是圍繞在猶如打開無雙模式的柳賢振，以及今年三振和控球都更上一層樓的年輕強投布勒（Walker Buehler），而球隊多年來的靈魂人物、精神領袖「書僮」克蕭（Clayton Kershaw），反而沒受到太多關注。（本文所有數據資訊截至8月15日）

柳賢振(右)和布勒(左)這一左一右兩大強投本季進步神速，兩人已經強到讓很多球迷忘...
柳賢振(右)和布勒(左)這一左一右兩大強投本季進步神速，兩人已經強到讓很多球迷忘了誰才是道奇一哥。 美聯社
分享

然而事實上，儘管克蕭在過去兩年來，因為傷病和不可避免的老化因素，球威衰退、場上主宰力亦不如賽揚獎巔峰期那般鬼神（筆者曾在今年3月初寫到克蕭近年的球威衰退與轉變），但他還是能以不同的方式，讓自己近兩季的平均自責分率，至少維持在優於聯盟平均40%以上的水準，來到今年，克蕭在一片不被看好之下，仍繳出優質的投球內容，而且從穩定性的角度來看，甚至還達到大聯盟過去四年來不曾見過的頂級境界。

不說你可能不知道，包含昨天（15日）對馬林魚投七局只被打兩安、無失分、附帶10K的賽事在內，克蕭本季21場先發，每一次都至少投滿六局。大聯盟自1980年到2018年，單季累積至少10場先發的先發投手當中，只有九人能完成全季所有先發都至少投滿六局的壯舉，而且最近一位得追溯到四年前的2015年，當時還是克蕭隊友的葛蘭基（Zack Greinke），單季32場先發全都投滿六局，而也是在那一年，葛蘭基繳出超低的1.66完整賽季ERA。

克蕭本季的表現雖然不像他全盛時期如2014、2016球季那麼可怕，但是在本季全壘...
克蕭本季的表現雖然不像他全盛時期如2014、2016球季那麼可怕，但是在本季全壘打滿天飛的情況下，他竟然每一場比賽都至少能投滿6局，這實在是相當了不起的成就。 美聯社
分享

1980年至今，單季所有先發都至少投滿六局的投手（累積至少10場先發）

  1. 1980年 卡爾頓（Steve Carlton） 38場

  2. 1981年 卡爾頓 24場

  3. 1981年 索羅曼（Eddie Soloman） 17場

  4. 1987年 亞歷山大（Doyle Alexander） 27場

  5. 1994年 傑克森（Danny Jackson）25場

  6. 1994年 麥達克斯（Greg Maddux） 25場

  7. 2002年 席林（Curt Schilling） 35場

  8. 2011年 韋蘭德（Justin Verlander） 34場

  9. 2015年 葛蘭基 32場

  10. 2019年 克蕭 21場（賽季仍在進行中）

克蕭從今年第一次登板，到目前「連續」21場比賽擔任先發投手都至少投滿六局，如此成就也是大聯盟過去三年來的第一人。上一位開季連續至少15場先發都投滿六局的先發投手，是2017年還在海盜隊的諾瓦（Ivan Nova）。此外，克蕭今年場均先發用球數只有94.7球，並不算多，在98位已經投至少100局的先發投手中排名第33，而且他的平均每局用球數14.52球，更是全聯盟先發投手第三少。上述這些數據都代表，克蕭本季不僅逐場的穩定性非常出色，他的投球效率亦相當優質（15日對馬林魚用90球就投完七局）。

要記得，克蕭從2016到2018年，因為背傷和二頭肌肌腱炎躺進傷兵名單三次，總共花了163天的時間在養傷復健。今年春訓被總教練羅伯茲（Dave Roberts）欽點為開幕戰先發投手的他，又因為突如其來的肩膀痠痛而趕不上開季，直到4月15日才完成本季初登板。歷經過如此「豐富多元」的近期傷病史，克蕭能夠連續21場先發都投滿六局，而且只有三場失分超過三分、最多不超過四分，展現既穩定又有效率的高水平投球表現，實屬不易，亦值得球迷稱頌。

克蕭今年現階段成績如此亮眼（137局投球、防禦率2.63、被打擊率.218、FIP3.22）的背後，有幾個關鍵因素支撐著他。

第一點是，克蕭現在的配球策略和投球模式跟其生涯前期大不相同。事實上，這轉變是一個長期演化的漸進式過程，但來到近四年克蕭球威開始明顯下滑之後，尤其明顯。

球種選擇上，克蕭大幅刪減他的速球使用比例，剛上大聯盟的克蕭速球使用比例超過70%，但此數字到近兩季都只剩下40%出頭而已。以前克蕭直球均速還有93英里以上時，他不怕用大量直球挑戰打者，且在任何球數都敢以直球進攻好球帶，因為那時的克蕭對球威有自信，即便失投到紅中或是不理想的進壘點，他還是能藉速度壓制打者，或讓打者打不好。不過近年來，克蕭清楚知道自己的球威大不如前，直球均速和極速一跌再跌，如今他的直球「極速」（本季極速為92.6英里）甚至達不到他五、六年前的直球「均速」（93英里左右），所以他不能像年輕時即便犯錯，還是能靠著球威全身而退。

步入球涯中年的克蕭，於是改變配球模式，除了減少直球的使用比例，他也減低把球投在好球帶內的比例，本季他只有43.2%的球投在好球帶，寫下生涯新低。另一方面，克蕭投球更工於心計，變成球數精算師，第一球好球的比例大增，並在取得球數領先後，大量地使用變化球。

克蕭的速度威力已不像過去那麼的剛猛，因此他很聰明地改變了配球模式，大量增加變化球...
克蕭的速度威力已不像過去那麼的剛猛，因此他很聰明地改變了配球模式，大量增加變化球的比例。 美聯社
分享

數據能夠佐證這一點，克蕭本季的每打席第一球好球率高達68.5%，比聯盟平均59.8%高出不少，但他在球數領先時，只會把35.2%的球投在好球帶內，低於聯盟平均37.7%。換句話說，克蕭在每個打席一開始、打者對好球出棒相對不積極的時刻，非常會塞好球，而一旦取得球數領先，他就會投高比例的好球帶外引誘球，釣打者出棒打變化球或進壘點不適合進攻的球路，增加解決打者的機率。這也是為什麼克蕭即便整體投在好球帶內的球變少，但仍能維持非常精美的三振保送比5.03（141次三振、28次保送）。

除此之外，克蕭今年季中還做出改變，進一步優化投球數據，使其近期的成績接近他五、六年前巔峰期的水準。根據美國棒球數據網站《Fangraphs》分析作家克萊門斯（Ben Clemens）的觀察，從7月起，克蕭直球跟滑球的平均速差增加了約0.9英里，而兩者之間的位移差距也提高了約5公分，這讓他原本愈來愈像直球的滑球，又變得像以前那樣難打，打者對這顆滑球的揮空率也因此上升。滑球威力增強，克蕭在球數領先時更倚賴使用滑球，兩好球時有一半的球都是滑球。他對左打使用更多滑球，而且不到球數領先不使用曲球，並用速球進攻右打者。

以上種種轉變，使克蕭7月前和7月後的投球數據出現以下變化：

7月前：92局、防禦率3.23、被打擊率.241、FIP3.77、K/9值8.0、BB/9值1.5

7月後：45局、防禦率1.40、被打擊率.167、FIP2.11、K/9值11.8、BB/9值2.6

最後值得一提的是，在這個全壘打率暴增、棒球變得更會飛的賽季裡，球威不如以往的克蕭卻還是能把平均每9局被轟全壘打的支數壓在1.0左右（大聯盟平均為1.41支），顯示他的配球策略還是難以讓打者猜球成功，也不容易讓打者咬中球心。

當許多人都覺得克蕭因為老化跟球威衰退沒辦法再投出頂級的投球數據、或要步下強投聖壇時，克蕭強大的求勝意志和對卓越的執著，還是促使他在這兩年維持遠超出聯盟平均的成績，甚至於近兩個月再攀高峰。雖然我們沒辦法預期克蕭近兩個月的高峰還能維持多久，不過光他還能在現階段的球威條件下投出如此數據，這一點就已經非常厲害了。希望21世紀的最強投手之一克蕭，未來還有許多在場上發光發熱、締造傳奇的時刻，等著我們來欣賞。

克蕭柳賢振道奇

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。

相關新聞

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

MLB／克蕭開賽連7K 生涯165勝追平道奇傳奇

2019-08-15 16:59

MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

2019-08-15 17:50

MLB／生涯再現希望 哈維小聯盟約加盟運動家

2019-08-15 17:16

MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57

MLB／今日戰績表 大谷雙安天使躲過海盜橫掃

2019-08-15 15:24

MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04

MLB／明年留不留馬丁利？基特：還沒結論

2019-08-15 13:54

MLB／普荷斯再寫紀錄 刷新外籍球員安打數

2019-08-15 12:39

MLB／冠軍教頭回任打教有用 費城人棒打漢默斯

2019-08-15 10:49

MLB／國民狂電紅人 隊史首次單局全員得分

2019-08-15 09:24

MLB／不樂見爭執粗口全都錄 托瑞：我聽見就好

2019-08-15 07:51

MLB／能忍痛、不能忍輸 艾里耶塔決定動刀

2019-08-15 06:56

MLB／伊瓦迪對印人臨危受命 重返紅襪輪值再等等

2019-08-14 17:50

MLB／6支6含4支二壘打 狄佛斯現代棒球第一人

2019-08-14 17:00

MLB／有望挑戰40-40 勇士亞古納MVP呼聲起

2019-08-14 16:16

MiLB／10球僅1好球 曾仁和沒抓出局數丟3分

2019-08-14 13:40

MLB／接下達比修悲情棒子 菊池連8場不勝

2019-08-14 11:46

MLB／王牌動刀未定 費城人先找傳奇教頭救打擊

2019-08-14 11:40

MLB／洋基拿金鶯進補奪80勝 杰曼獨居勝投王

2019-08-14 10:51

MLB／今年第2慘 陳偉殷挨道奇3轟狂失6分

2019-08-14 10:08

MLB／刷新神右紀錄 塞爾寫史上最速2000K

2019-08-14 09:35

MLB／轉戰太空人拿2連勝 葛蘭基200勝聽牌

2019-08-14 08:58

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00
看更多

熱門文章

NBA／不再執著伊古達拉 湖人補齊20人大名單

2019-08-15 17:25

世界盃男籃／美國隊警訊？ 訓練賽慘輸發展聯盟

2019-08-15 11:30

NBA／每10年最佳5人 NBA2K推4組經典陣容

2019-08-15 17:40

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

日職／王柏融敲雙安難救火腿 打擊率升至2成82

2019-08-15 20:20

NBA／勇士進不了季後賽？ 格林：真是瘋了

2019-08-15 12:32

世界盃男籃／渡邊雄太復出 日本不敵復紐西蘭

2019-08-15 13:00

NBA／14歲第一次灌籃 威廉森想向卡特請益

2019-08-15 15:21

NBA／和瑞佛斯再合作 傳泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-15 09:14

日職／王柏融揮雙安有長打 火腿隊再吞9連敗

2019-08-15 20:28

ABL／野獸歸來！ 富邦勇士與林志傑完成簽約

2019-08-15 16:17

世界盃男籃／FIBA官網評排名 美國仍居32隊之首

2019-08-15 15:10

NBA／帶金盃造訪故鄉餐廳 伊巴卡透露勵志小故事

2019-08-15 17:15

MLB／不樂見爭執粗口全都錄 托瑞：我聽見就好

2019-08-15 07:51

ABL／簽台籃第一人 許晉哲稱林志傑是甜蜜負擔

2019-08-15 16:59

小馬青少棒／孫易磊致勝轟 中華三冠王差一步

2019-08-15 08:51

世界盃男籃／擁3名NBA球員 土耳其積極備戰

2019-08-15 12:44

辛辛那提網賽／謝淑薇單日2勝 下戰碰球后大坂

2019-08-15 08:10

NBA／單膝跪地爭議 波總讚卡普尼克愛國

2019-08-15 15:45

日職／歐力士20：8勝西武 張奕先發2連勝

2019-08-15 21:01

日職／張奕對西武先發5局失4分 有望收下2連勝

2019-08-15 19:40

辛辛那提網賽／再碰謝淑薇 大坂：無法預測她

2019-08-15 18:38

MLB／國民狂電紅人 隊史首次單局全員得分

2019-08-15 09:24

夏季聯賽／SBL五隊選秀 待選球員心情忐忑

2019-08-15 18:00

MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57

MLB／冠軍教頭回任打教有用 費城人棒打漢默斯

2019-08-15 10:49

籃球／林志傑回歸台籃 周士淵：將吸引球迷回流

2019-08-15 19:04

MLB／克蕭開賽連7K 生涯165勝追平道奇傳奇

2019-08-15 16:59

MLB／普荷斯再寫紀錄 刷新外籍球員安打數

2019-08-15 12:39

MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

2019-08-15 17:50

MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04

MLB／明年留不留馬丁利？基特：還沒結論

2019-08-15 13:54

羽球／台灣男雙戰國時代 兩屆奧運國手：看臨場

2019-08-15 14:29

NBA╱當年交易陪襯 沙波尼斯反變溜馬核心

2019-08-15 17:00

MLB／生涯再現希望 哈維小聯盟約加盟運動家

2019-08-15 17:16

LLB次青少棒／中華勝波多黎各 再1勝就爭冠

2019-08-15 15:31

MLB／今日戰績表 大谷雙安天使躲過海盜橫掃

2019-08-15 15:24

12強賽／日電視台專訪 洪總：王柏融有意願參賽

2019-08-15 18:06

12強賽／洪總看到稻葉會緊張 讚日本打者人中之龍

2019-08-15 19:04

辛辛那提網賽／金童落難 澤瑞夫、西西帕斯一輪遊

2019-08-15 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top