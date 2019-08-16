優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

今年大家談到洛杉磯道奇的投手群，話題焦點總是圍繞在猶如打開無雙模式的柳賢振，以及今年三振和控球都更上一層樓的年輕強投布勒（Walker Buehler），而球隊多年來的靈魂人物、精神領袖「書僮」克蕭（Clayton Kershaw），反而沒受到太多關注。（本文所有數據資訊截至8月15日）

柳賢振(右)和布勒(左)這一左一右兩大強投本季進步神速，兩人已經強到讓很多球迷忘了誰才是道奇一哥。 美聯社 分享 facebook

然而事實上，儘管克蕭在過去兩年來，因為傷病和不可避免的老化因素，球威衰退、場上主宰力亦不如賽揚獎巔峰期那般鬼神（筆者曾在今年3月初寫到克蕭近年的球威衰退與轉變），但他還是能以不同的方式，讓自己近兩季的平均自責分率，至少維持在優於聯盟平均40%以上的水準，來到今年，克蕭在一片不被看好之下，仍繳出優質的投球內容，而且從穩定性的角度來看，甚至還達到大聯盟過去四年來不曾見過的頂級境界。

不說你可能不知道，包含昨天（15日）對馬林魚投七局只被打兩安、無失分、附帶10K的賽事在內，克蕭本季21場先發，每一次都至少投滿六局。大聯盟自1980年到2018年，單季累積至少10場先發的先發投手當中，只有九人能完成全季所有先發都至少投滿六局的壯舉，而且最近一位得追溯到四年前的2015年，當時還是克蕭隊友的葛蘭基（Zack Greinke），單季32場先發全都投滿六局，而也是在那一年，葛蘭基繳出超低的1.66完整賽季ERA。

克蕭本季的表現雖然不像他全盛時期如2014、2016球季那麼可怕，但是在本季全壘打滿天飛的情況下，他竟然每一場比賽都至少能投滿6局，這實在是相當了不起的成就。 美聯社 分享 facebook

1980年至今，單季所有先發都至少投滿六局的投手（累積至少10場先發） 1980年 卡爾頓（Steve Carlton） 38場 1981年 卡爾頓 24場 1981年 索羅曼（Eddie Soloman） 17場 1987年 亞歷山大（Doyle Alexander） 27場 1994年 傑克森（Danny Jackson）25場 1994年 麥達克斯（Greg Maddux） 25場 2002年 席林（Curt Schilling） 35場 2011年 韋蘭德（Justin Verlander） 34場 2015年 葛蘭基 32場 2019年 克蕭 21場（賽季仍在進行中）

克蕭從今年第一次登板，到目前「連續」21場比賽擔任先發投手都至少投滿六局，如此成就也是大聯盟過去三年來的第一人。上一位開季連續至少15場先發都投滿六局的先發投手，是2017年還在海盜隊的諾瓦（Ivan Nova）。此外，克蕭今年場均先發用球數只有94.7球，並不算多，在98位已經投至少100局的先發投手中排名第33，而且他的平均每局用球數14.52球，更是全聯盟先發投手第三少。上述這些數據都代表，克蕭本季不僅逐場的穩定性非常出色，他的投球效率亦相當優質（15日對馬林魚用90球就投完七局）。

要記得，克蕭從2016到2018年，因為背傷和二頭肌肌腱炎躺進傷兵名單三次，總共花了163天的時間在養傷復健。今年春訓被總教練羅伯茲（Dave Roberts）欽點為開幕戰先發投手的他，又因為突如其來的肩膀痠痛而趕不上開季，直到4月15日才完成本季初登板。歷經過如此「豐富多元」的近期傷病史，克蕭能夠連續21場先發都投滿六局，而且只有三場失分超過三分、最多不超過四分，展現既穩定又有效率的高水平投球表現，實屬不易，亦值得球迷稱頌。

克蕭今年現階段成績如此亮眼（137局投球、防禦率2.63、被打擊率.218、FIP3.22）的背後，有幾個關鍵因素支撐著他。

第一點是，克蕭現在的配球策略和投球模式跟其生涯前期大不相同。事實上，這轉變是一個長期演化的漸進式過程，但來到近四年克蕭球威開始明顯下滑之後，尤其明顯。

球種選擇上，克蕭大幅刪減他的速球使用比例，剛上大聯盟的克蕭速球使用比例超過70%，但此數字到近兩季都只剩下40%出頭而已。以前克蕭直球均速還有93英里以上時，他不怕用大量直球挑戰打者，且在任何球數都敢以直球進攻好球帶，因為那時的克蕭對球威有自信，即便失投到紅中或是不理想的進壘點，他還是能藉速度壓制打者，或讓打者打不好。不過近年來，克蕭清楚知道自己的球威大不如前，直球均速和極速一跌再跌，如今他的直球「極速」（本季極速為92.6英里）甚至達不到他五、六年前的直球「均速」（93英里左右），所以他不能像年輕時即便犯錯，還是能靠著球威全身而退。

步入球涯中年的克蕭，於是改變配球模式，除了減少直球的使用比例，他也減低把球投在好球帶內的比例，本季他只有43.2%的球投在好球帶，寫下生涯新低。另一方面，克蕭投球更工於心計，變成球數精算師，第一球好球的比例大增，並在取得球數領先後，大量地使用變化球。

克蕭的速度威力已不像過去那麼的剛猛，因此他很聰明地改變了配球模式，大量增加變化球的比例。 美聯社 分享 facebook

數據能夠佐證這一點，克蕭本季的每打席第一球好球率高達68.5%，比聯盟平均59.8%高出不少，但他在球數領先時，只會把35.2%的球投在好球帶內，低於聯盟平均37.7%。換句話說，克蕭在每個打席一開始、打者對好球出棒相對不積極的時刻，非常會塞好球，而一旦取得球數領先，他就會投高比例的好球帶外引誘球，釣打者出棒打變化球或進壘點不適合進攻的球路，增加解決打者的機率。這也是為什麼克蕭即便整體投在好球帶內的球變少，但仍能維持非常精美的三振保送比5.03（141次三振、28次保送）。

除此之外，克蕭今年季中還做出改變，進一步優化投球數據，使其近期的成績接近他五、六年前巔峰期的水準。根據美國棒球數據網站《Fangraphs》分析作家克萊門斯（Ben Clemens）的觀察，從7月起，克蕭直球跟滑球的平均速差增加了約0.9英里，而兩者之間的位移差距也提高了約5公分，這讓他原本愈來愈像直球的滑球，又變得像以前那樣難打，打者對這顆滑球的揮空率也因此上升。滑球威力增強，克蕭在球數領先時更倚賴使用滑球，兩好球時有一半的球都是滑球。他對左打使用更多滑球，而且不到球數領先不使用曲球，並用速球進攻右打者。

以上種種轉變，使克蕭7月前和7月後的投球數據出現以下變化： 7月前：92局、防禦率3.23、被打擊率.241、FIP3.77、K/9值8.0、BB/9值1.5 7月後：45局、防禦率1.40、被打擊率.167、FIP2.11、K/9值11.8、BB/9值2.6

最後值得一提的是，在這個全壘打率暴增、棒球變得更會飛的賽季裡，球威不如以往的克蕭卻還是能把平均每9局被轟全壘打的支數壓在1.0左右（大聯盟平均為1.41支），顯示他的配球策略還是難以讓打者猜球成功，也不容易讓打者咬中球心。

當許多人都覺得克蕭因為老化跟球威衰退沒辦法再投出頂級的投球數據、或要步下強投聖壇時，克蕭強大的求勝意志和對卓越的執著，還是促使他在這兩年維持遠超出聯盟平均的成績，甚至於近兩個月再攀高峰。雖然我們沒辦法預期克蕭近兩個月的高峰還能維持多久，不過光他還能在現階段的球威條件下投出如此數據，這一點就已經非常厲害了。希望21世紀的最強投手之一克蕭，未來還有許多在場上發光發熱、締造傳奇的時刻，等著我們來欣賞。