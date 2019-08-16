老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

天賦異稟的球星二代是今年大聯盟最熱門的話題之一。當眾人把目光擺在小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)等人身上時，有位名聲沒那麼響亮的球星二代其實也不容小覷。他是教士新人投手卡爾˙康崔爾(Cal Quantrill)。

有點資歷的大聯盟球迷聽到康崔爾這名字，應該不難聯想起過去那位擁有橡皮手臂、連4季大聯盟出賽數第一的牛棚投手保羅．康崔爾(Paul Quantrill)。沒錯，這位卡爾．康崔爾正是保羅．康崔爾的兒子，他也是被教士寄予厚望的新秀，最近投得相當火熱。

康崔爾今年5月在大聯盟初登板，但起初表現並不穩定，前6場先發防禦率高達5.23，後來還短暫擔任過中繼投手。但他下半季從谷底反彈，6場出賽(其中5場是先發)防禦率僅1.31，為全聯盟第4，僅次柳賢振、弗列爾提(Jack Flaherty)和狄葛隆(Jacob deGrom)。康崔爾本季總計共投75.1局，防禦率為3.23，戰績6勝3敗。他的WAR值1.4，在教士隊的投手當中僅次於也是今年才升上大聯盟的新秀派岱克(Chris Paddack)。

教士新秀投手康崔爾在明星賽後異軍突起，拿下4勝1敗、防禦率1.31、BAA.179的優異成績。 美聯社 分享 facebook

本季基因太強的球星二代話題不斷，名氣最大的小葛雷諾的老爸不但是大家耳熟能詳的名人堂成員，且他本身還是今年被公認的頭號新秀。康崔爾的隊友塔帝士(Fernando Tatis Jr.)的老爸雖然沒那麼厲害，但他本身卻是Baseball America今年季前評選的新秀第2名，目前也有22轟、.317打擊率、.969OPS的可怕成績。藍鳥隊除了小葛雷諾外，還有畢謝特(Bo Bichette)和比吉歐(Cavan Biggio)這兩位球星二代。畢謝特的老爸是全壘打王、打點王、安打王都拿過的四屆明星球員，他本身也是今年季前年度新秀第8名。比吉歐雖然天賦較沒那麼被看好，但他有個生涯三千安的名人堂老爸也是夠殺的了。今年甚至還有亞斯川斯基(Mike Yastrzemski)這位球星三代上大聯盟，看到這姓氏大概就猜得出他祖父是那位拿過三冠王的紅襪傳奇球星。

教士新秀游擊手塔帝士率先開啟本季星二代光芒，展現五項全能的身手，更勝於他父親，而且在各方面幾乎都達到極高水準。 美聯社 分享 facebook

康崔爾的關注度相較上述幾位少了許多，主要原因有二。首先是他老爸沒那麼有名，老康崔爾雖然是老球迷會知道的球星，也曾入選過明星賽，且曾連四年的出賽數居美聯之冠，但畢竟不是葛雷諾或比吉歐甚至是亞斯川斯基這種名人堂等級的巨星，給人的印象還是有差。第二是康崔爾自己雖然也是被高度期待的新秀，去年還曾名列百大新秀第52名，但與小葛雷諾和塔提斯這種前兩名的新秀還是有段差距，自然容易被忽視。

若撇開康崔爾的基因不談，其實他在大學時期就被視為大物新秀。就讀史丹佛大學的他在大一就成為開幕戰先發，是該校自穆西納(Mike Mussina)後再次有人獲此殊榮。後來他在2016年的選秀以第8順位被教士隊選中，被視為重建的基石之一。

康崔爾雖然越投越穩也極具天賦，但他的投球其實沒太大的亮點。這並不是說他表現不好，而是因為他是屬於技巧派的投手。他的三振率並不高，只有7.3。和許多技巧派的投手一樣，他最拿手的球路是伸卡球，其績效是今年投超過70局以上的投手當中的第4名。僅管如此，他的滾飛比1.32並不在聯盟名列前茅。

康崔爾三振能力並不強，主要武器是現在大聯盟較不流行的伸卡球，配合教士主場還算吃得開，戰績4勝1敗，防禦率2.98。 美聯社 分享 facebook

康崔爾就是這麼一位難以介紹的投手，或許這也是他關注度不如其他球星二代的原因之一。但他下半季的表現已有追上被視為王牌的派岱克的趨勢，要人不注意也難。下次提到球星二代時，可別忘了康崔爾這位未來之星。