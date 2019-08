MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

經過長達7年時間,印地安人外野手普伊格終在今日取得美國公民身份。 美聯社 分享 facebook

印地安人外野手普伊格(Yasiel Puig)出身古巴,於2012年5月叛逃祖國,經過長達7年時間,終在今日取得美國公民身份。

普伊格今日於個人推特上張貼一張以手舉美國國旗的相片,並寫道:「感謝神讓我有這個機會能夠成為一個美國公民。」正是成為一個真正的美國人。

