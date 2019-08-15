MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

2019-08-15 17:50 聯合新聞網 綜合報導



經過長達7年時間，印地安人外野手普伊格終在今日取得美國公民身份。 美聯社 分享 facebook

印地安人外野手普伊格（Yasiel Puig）出身古巴，於2012年5月叛逃祖國，經過長達7年時間，終在今日取得美國公民身份。

普伊格今日於個人推特上張貼一張以手舉美國國旗的相片，並寫道：「感謝神讓我有這個機會能夠成為一個美國公民。」正是成為一個真正的美國人。

Thank you 🙏 God for this great opportunity to be an American citizen 👌🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/346P6g89LX — Yasiel Puig (@YasielPuig) August 14, 2019

普伊格原先身為古巴國家隊明星，曾4度叛逃出生國，於2012年5月成功逃離古巴至墨西哥，但也因此被死亡威脅纏上。在墨西哥上岸後，若立刻前往美國將被大聯盟選秀綁住，無法簽下自由球員合約，因此普伊格沒有第一時間赴美，反倒先在墨西哥定居，讓他在2012年6月跟道奇簽下7年4200萬美元的合約，創下當時古巴叛逃球員簽約紀錄，並開啟大聯盟之路。

事實上，今年不只普伊格一人取得公民身份，印地安人陣中其他2名隊友桑塔納（Carlos Santana）、裴瑞茲（Oliver Perez）同樣在今年成為美國公民，另外4月被裁掉的拉米瑞茲（Hanley Ramirez）也在今年成為幸運兒。