MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57 聯合新聞網 綜合報導



金鶯再以5：6不敵洋基，本季交手19場以悽慘的2勝17負作收，且是16連敗，想復仇得等來季了。 美聯社 分享 facebook

本季金鶯面對角逐隊史第28座世界大賽冠軍的洋基毫無招架之力，今日作客紐約慘吞對戰16連敗，本季交手更是只有2勝17敗，即使在重建階段，這樣的成績仍讓球隊顏面無光。

金鶯本賽季持續經歷重建期，目前戰績39勝82敗，距離美聯龍頭洋基多達41.5場勝差，僅比爐主老虎好一些。戰績慘澹之餘，本季還被洋基洗臉，19次交手僅拿2勝，在自家主場金鶯公園更是一勝難求，今天與洋基系列賽最終戰仍以5：6飲恨輸球，已連續吞下16場敗仗，想復仇只能下季再來。

對洋基來說，每每遇到金鶯都可說是大進補，不只全隊有0.303/0.386/0.632的漂亮打擊三圍，狂轟對單支球隊的61轟更是破聯盟紀錄，總得分達151分也為分區對戰組合第2高。

值得一提的是自從2001年同分區改為單季相互對戰19場後，洋基成為史上第四隊能以17勝2負主宰對手的球隊，前三次分別為2013年印地安人吃定白襪、遊騎兵痛電運動家，以及2006年運動家血洗水手。

被當作大補丸的金鶯自然不好受，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）此役賽後就直言，「這感覺很差，雖然我樂見今天迎戰的方式，我們有打出競爭力，但有時候就差一口氣。連續輸了這麼多場後，來到這裡時感覺真得很糟糕。」

上個賽季，金鶯陣中有馬恰多（Manny Machado）、瓊斯（Adam Jones）、布里頓（Zack Britton）、史構普（Jonathan Schoop）等好手坐鎮，本預期能有一番作為，不料戰績不如預期，球隊在季中就決定打掉重練，最後整季共輸115場，而本季仍繼續朝百敗邁進。

根據大聯盟分析，金鶯農場雖有4名，包含2019年選秀狀元魯奇曼（Adley Rutschman）在內的百大新秀，但整體農場排名僅13名，就此狀況而言，金鶯欲回到強隊之林恐仍漫長且嚴峻。