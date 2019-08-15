MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04 台灣醒報 台北報導



紅人菜鳥艾奎諾在生涯前14戰敲出9轟，刷新大聯盟紀錄。 路透 分享 facebook

紅人隊外野手艾奎諾破新人全壘打紀錄像喝水一樣容易！

綽號「懲罰者」的紅人新秀艾奎諾15日再度開轟，繼日前打破生涯前8轟最快紀錄，15日的陽春砲讓他成為史上最快9轟的新人，僅花14場。由於紅人隊還剩下43場比賽，隊史單季只打60場內最多轟則是傳奇巨星小葛瑞菲於2003年寫下的13轟，依照進度，艾奎諾能輕鬆打破這紀錄。

懲罰者狂破紀錄

根據《紅人隊報》報導，本季紅人隊最大收穫就是被球團期待已久的艾奎諾，這位超級菜鳥本季只打44個打席，就扛出9轟，其中還有一場是打出三響砲；艾奎諾一路上打破前輩「故事哥」史托瑞的生涯前8轟最快紀錄，他15日更繼續推高「艾奎諾障礙」，前14場就轟9發全壘打，所用的打席數也是史上最少，恐怖的火力讓他贏得「懲罰者」的綽號（The Punisher）。

艾奎諾接著要挑戰的隊史紀錄就是小葛瑞菲的單季60場13轟，依照懲罰者目前的進度，有望在賽季結束前揮出30發以上的成績，他也將是本季國聯新人王的黑馬，目前聲勢最高的是大都會隊的「北極熊」阿隆索，這名超級重砲本季全壘打數（38）目前僅落後給3名39轟的怪物貝林傑、葉利齊、楚勞特，同時也首年就打明星賽，還拿到全壘打大賽冠軍。

美媒分析弱點

艾奎諾本季季初仍留在小聯盟3A，而他終於把天賦兌現，在3A瘋狂屠殺投手，91戰繳出37轟，才讓紅人隊放心升上這位年紀不小（25歲）的重砲，在交易大限前送走普伊格，把外野位置留給艾奎諾。而他一上大聯盟絲毫沒有水土不服的問題，一頓狂轟濫炸後，目前打擊率是驚人的3成86，攻擊指數更來到誇張的1.448（不考慮打席過少的話，算是聯盟第一）。

不過，艾奎諾依然有弱點，《Fansided》專家就撰文說，艾奎諾得出棒慾望還是太高，把握投手普遍會想先搶好球數的思維，他會先攻擊好球帶的直球，但只要投手願意全程用變化球與他周旋、別給他太甜的球，艾奎諾會忍不住攻擊較沒那麼甜的球，結果就不會太好，至少不會那麼容易被他開轟，這也是未來艾奎諾要成為聯盟無弱點打者該克服的弱點。

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