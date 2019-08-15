MLB／國民單局全員得分 寫隊史第一次

2019-08-15 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅人今天以7：17慘遭國民毒手，第五局狂掉10分，唯一值得慶幸的是一項百年紀錄誕生，菜鳥艾奎諾（Aristides Aquino）在第七局敲出陽春砲，生涯前14戰就敲9發全壘打為史上第一人，刷新2016年洛磯史托瑞（Trevor Story）的前14戰8轟紀錄。

兩隊前四局打完還是1：1平手，嗅不出大屠殺的味道，戰局卻在五局下風雲變色，紅人先發投手包爾（Trevor Bauer）在這一局面對九人次，只解決一人，被敲了7安打、1保送，包括連兩棒開轟的伊頓（Adam Eaton）和瑞登（Anthony Rendon），包爾最終留下4.1局被敲8安打、狂失9分。

國民單局灌進10分，所有在這局有上場打擊的球員，都有回到本壘得分的紀錄，寫下國民隊史第一次，大聯盟本季則是第二度發生，另一隊正巧就是今天的苦主紅人。

被打到暈頭轉向，包爾說：「我當時已經投到不知道該怎麼辦了。」他透露，自從3A被單局敲出5發全壘打後，不曾遭遇過如此慘烈的一局。包爾的印象有些許誤差，但也相去不遠，他在2014年5月14日於印地安人3A出賽，第五局被敲了四發全壘打。

包爾自認球進壘的位置不差，挨打必須稱讚國民打擊的掌握度極佳，「我認為我的球威和控球已經比上一場更好，雖然就結果來看並沒有不同。」

艾奎諾在第七局開轟，為紅人的慘澹之夜帶來些許亮點，他在生涯前14戰就敲9發全壘打，成為大聯盟史上第一人；紅人本季還剩43場比賽，而隊史上單季出賽少於60場的最多轟紀錄，由小葛瑞菲2003年的13轟所保持，艾奎諾改寫這個數字的機率極高。