MLB／不樂見爭執粗口全都錄 托瑞：我聽見就好

2019-08-15 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



作為決定開出幾場禁賽、多少罰款的判官，大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）有困擾，當爭執內容不夠明朗時，難以做出正確的定奪，但若像日前洋基總教練布恩（Aaron Boone）對主審爆粗口全攤在陽光底下，「那也不是我想看到的，我希望只有我聽見就好。」

托瑞曾擔任洋基教頭12個年頭，昨天為慈善基金會活動造訪洋基球場，談到自己在現在位置上的困難之處，「有點困擾的是，你只能從所得到的資訊做出判斷，但那通常並不明確。」

教練、球員與裁判之間的爭執，對話火爆程度到哪，往往只留在當事人心中，賽後辯解也多談對自己有利之處；罕見案例如同日前布恩與主審的爭執，他的對話內容全被場邊收音麥克風收錄，當天各大美國媒體和社群網站全是他的粗口影片。

托瑞對此回應，「那也不是我想看見的，我不希望所有人都聽到，我希望只有我聽到就好，那可以幫助我更容易做出正確的判罰。」

托瑞也藉這次機會發聲捍衛裁判，「當裁判犯錯時會有許多討論，外界以為他們對此毫無反應，那不是正確的，他們每天都會看自己吹判的比賽，會看那些上壘與否、好壞球的吹判是否正確，他們也是人，他們在乎。」托瑞表示，「裁判並不完美，但他們已經足夠好了。」