MLB／能忍痛、不能忍輸 費城人艾里耶塔決定動刀
帶著手肘骨刺作戰，連投滿五局都成難事，33歲費城人塞揚投手艾里耶塔（Jake Arrieta）不得不考慮手術，他將在明天進行MRI核磁共振檢查，預計在下周動刀移除骨刺，幾乎確定本季報銷。
艾里耶塔的手肘骨刺問題早已存在，但他認為仍有能力幫助球隊而推遲手術，「我想再試一下，如果自己還能保持競爭力，希望盡可能幫助球隊越多越好。」艾里耶塔指出，直到上一戰對巨人先發3局失5分後，「我意識到了，我無法帶給球隊所需要的。」
他在本月的三場先發局數依序只投4、5、3局，艾里耶塔說：「這是我能忍受的痛，但輸球的感覺，以及無法有效率的投球，那讓我認為現在該是時候了，讓其他能在先發輪值裡幫助球隊的傢伙接手，讓他在球季還算早的階段獲得機會，我想那才是對我們有利的。」
總教練凱普勒（Gabe Kapler）肯定艾里耶塔有傷仍想為球隊拚搏的鬥志，「在許多方面來說，這都是真正如英雄般的拚勁。」費城人將讓艾弗林（Zach Eflin）重返先發輪值，取代艾里耶塔留下的空缺。
本季將以8勝8敗、防禦率4.64作收的艾里耶塔，曾在2011年進行手肘骨刺移除手術，2015年收穫國聯塞揚，那讓他有信心能在明年球季健康歸隊，儘管今年季後擁有合約逃脫權，但他在本季收工之際提前表態：「那應該不會發生，我想待在這裡，我能告訴你們這點。」他預計明年將身披費城人球衣歸隊投球。
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