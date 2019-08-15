MLB／能忍痛、不能忍輸 費城人艾里耶塔決定動刀

2019-08-15 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



帶著手肘骨刺作戰，連投滿五局都成難事，33歲費城人塞揚投手艾里耶塔（Jake Arrieta）不得不考慮手術，他將在明天進行MRI核磁共振檢查，預計在下周動刀移除骨刺，幾乎確定本季報銷。

艾里耶塔的手肘骨刺問題早已存在，但他認為仍有能力幫助球隊而推遲手術，「我想再試一下，如果自己還能保持競爭力，希望盡可能幫助球隊越多越好。」艾里耶塔指出，直到上一戰對巨人先發3局失5分後，「我意識到了，我無法帶給球隊所需要的。」

他在本月的三場先發局數依序只投4、5、3局，艾里耶塔說：「這是我能忍受的痛，但輸球的感覺，以及無法有效率的投球，那讓我認為現在該是時候了，讓其他能在先發輪值裡幫助球隊的傢伙接手，讓他在球季還算早的階段獲得機會，我想那才是對我們有利的。」

總教練凱普勒（Gabe Kapler）肯定艾里耶塔有傷仍想為球隊拚搏的鬥志，「在許多方面來說，這都是真正如英雄般的拚勁。」費城人將讓艾弗林（Zach Eflin）重返先發輪值，取代艾里耶塔留下的空缺。