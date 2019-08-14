MLB／6支6含4支二壘打 狄佛斯現代棒球第一人

2019-08-14 17:00 聯合新聞網 綜合報導



狄佛斯此戰對印地安人狂敲6安，其中4支是二壘安打，另有3打點，成為現代棒球首位「6安、4二壘安打」的球員。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍紅襪本季爭冠之路不利，可能脫離季後賽版圖，賽季雖黯淡，但內野手狄佛斯（Rafael Devers）決定跳出來做球隊亮點。今日對戰印地安人，狄佛斯狂敲6安，其中4支是二壘安打，另有3打點，成為現代棒球首位「6安、4二壘安打」的球員。

狄佛斯於1局上開啟他的紀錄之夜，對上印人先發克里文格（Mike Clevinger），第5球敲出相反方向二壘安打，緊接著分別在5、6局各再敲出一支二壘安打，最後10局延長再補一支上二壘，總共6安中4度上二壘，幫助紅襪7:6作客贏球。

此一創舉，讓狄佛斯成為美聯史上第5位達成「6安、4長打外加3打點」紀錄的球員，前5位達標球員分別是盜帥泰考布（Ty Cobb）、福克斯（Jimmie Foxx）、「雙城先生」帕基特（Kirby Puckett）及金斯勒（Ian Kinsler）。

此外目前22歲的狄佛斯，是現代棒球中第3年輕完成單場6支6的球員，前2位是阿路（Jesus Alou）、摩根（Joe Morgan）兩位大前輩，分別在1964、1965年前後寫下相同紀錄。

對於自己寫紀錄，狄佛斯並無特別想法，僅表示：「我只是希望上場然後有好的打數，我真的只想這些，每次換我上場打擊，我只想上壘、只想幫助球隊。」