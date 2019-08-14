MLB／有望挑戰40-40 勇士亞古納MVP呼聲起

2019-08-14 16:16 聯合新聞網 綜合報導



勇士亞古納本季有機會挑戰「40轟、40盜」超狂紀錄，國聯MVP候選人別忘了他！ 美聯社 分享 facebook

上屆新人王勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）今年升上二年級，但不見有撞牆期，今日對戰大都會一役敲出本季第34轟、也是生涯第60支全壘打，為史上第6年輕，火燙表現不只大聯盟官方盛讚有機會和貝林格（Cody Bellinger）、葉力奇（Christian Yelich）兩大國聯MVP大熱門角逐頭銜，也點評有機會挑戰「40轟、40盜」超狂紀錄。

年僅21歲的亞古納，4局下從大都會先發惠勒（Zack Wheeler）手中擊出左外野陽春砲，將球隊領先擴大至4:1，此轟也讓他成為聯盟史上第6年輕達成60支全壘打的球員，前5位前輩分別是歐特（Mel Ott）、康尼利亞羅（Tony Conigliaro）、馬休斯（Eddie Mathews）、羅賓森（Frank Robinson）及小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。

這位年輕小將不只很能揮大棒，還有一雙快腿，目前以28次盜壘成功暫居國聯盜壘王，僅差2盜就能達成「30轟、30盜」，紀錄幾乎唾手可得。大聯盟官網記者包曼（Mark Bowman）十分看好亞古納爆炸性表現，直接點名有望達成「40轟、40盜」紀錄。

目前勇士剩下41場賽事，亞古納還差6轟、12盜方可達標，依照下半季目前已經有12轟、15盜的效率來看，有很大機會成為繼2006年為國民效力的索利安諾（Alfonso Soriano）之後第一人。若成功完成此創舉，12月才將滿22歲的他將成為史上最年輕創下「40-40」的球員。