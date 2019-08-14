MLB／王牌動刀未定 費城人先找傳奇教頭救打擊

2019-08-14 11:40 聯合新聞網 綜合報導



比起照顧好當家投手，費城人視拯救打線為當務之急，找回老教頭曼紐擔任打擊教練。 美聯社 分享 facebook

目前60勝58敗，在國聯外卡距離紅雀2場勝差的費城人，在搶季後賽門票的關鍵時刻，卻面臨王牌投手肘傷疑慮，不過球團今日宣佈艾里耶塔（Jake Arrieta）是否動刀未定，首先要務還是得先搶救打線，決定聘回傳奇教頭曼紐（Charlie Manuel）擔任打擊教練。

艾里耶塔從夏天起手肘就備受骨刺困擾，前役對巨人投出本季最糟糕表現，僅投3局被打7安丟掉5分，也是本季最短先發。他預計會在本週與球團會面，討論是否持續帶傷上陣，或是缺席剩餘賽事好好休養，但根據費城人球隊總管克蘭塔克（Matt Klentak）說法，球隊目前未做任何決定。

比起照顧好當家投手，費城人視拯救打線為當務之急。據大聯盟官網作家佐拉克(Todd Zolecki)指出，費城人考慮請回傳奇主帥曼紐，搶救萎靡不振的打擊。檢視進階數據，費城人wRC+值為90，代表火力比聯盟平均低10%，排後段的第22名，這得歸咎於幾名主砲表現不如預期，先是重金挖角的哈波（Bryce Harper）打擊三圍僅0.250/0.372/0.472，也只有22轟；另外兩門火力輸出瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、塞古拉（Jean Segura）打擊數據和上季相較也下滑。

至於老教頭曼紐執教過費城人9個賽季，並在2008年帶隊奪下世界大賽冠軍，這名冠軍教頭過去曾在印地安人擔任打擊教練，在他指導下，印地安人打擊率曾在2000年及2001年排名聯盟前三。不過根據《Yahoo Sports》分析，找回曼紐不只是幫打擊止血，亦有警惕現任總教練卡普勒（Gabe Kapler）意味。