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MLB／洋基拿金鶯進補奪80勝 杰曼獨居勝投王

2019-08-14 10:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基拿金鶯進補率先奪80勝，菜鳥杰曼拿下本季第16勝獨居勝投王。 美聯社
洋基拿金鶯進補率先奪80勝，菜鳥杰曼拿下本季第16勝獨居勝投王。 美聯社
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大聯盟今年第一位16勝投手揭曉，洋基菜鳥杰曼（Domingo German）今天帶著對金鶯先發七局丟兩分的好投，率領球隊8：3獲勝，本季四度對決金鶯都收獲勝投，也超越太空人韋蘭德（Justin Verlander）的15勝，暫時獨居大聯盟勝投王。

杰曼被敲出五支安打，其中兩支是全壘打，分別在第四、第五局各挨山坦德（Anthony Santander）和威克森（Steve Wilkerson）一轟，另外飆出七次三振，有兩個保送，防禦率為3.96。

洋基今天依舊對金鶯打得順手，開路先鋒勒梅休（DJ LeMahieu）在首局首球就送出陽春砲先馳得點，也是洋基本季交手金鶯18場比賽裡的第60轟，續寫大聯盟單季對戰紀錄。

洋基全場敲出15支安打，烏謝拉（Gio Urshela）和羅曼恩（Austin Romine）各貢獻三支，烏謝拉連三戰猛打賞，是2013年索利亞諾（Alfonso Soriano）之後的隊史第一人。

洋基對金鶯拿下15連勝後，本季對戰成績為16勝2敗，16勝追平隊史單季對抗單一球隊的最佳紀錄，明天除了要拚系列賽橫掃，也順道追求新猷。

另外，洋基今年打完121場比賽拿到80勝，是隊史近65年來第二次， 前一次是1998年，當時他們打完整季收獲108勝，目前道奇也以相同戰績稱霸國聯。

洋基金鶯大聯盟

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