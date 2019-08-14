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鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00陳志強

明尼蘇達並不是知名熱門的大城市，給人的印象是冷颼颼的「北大荒」，然而雙城隊卻與臺灣球員算是有緣，多年前便派駐球探在亞洲區「深耕」的雙城，先後簽下過五位臺灣球員：林旺衛（2006年）、陳泓亦（2010年）、羅國華（2011年）、胡智為（2012年）、鄧愷威（2017年）（註）。

這些「旅城」學長們，與鄧愷威關係最密切的莫過於胡智為。鄧愷威的棒球路軌跡是台中力行國小、西苑中學，高三時從西苑轉到高苑，大學則就讀國體。除了高苑以外，正好都是胡智為的母校，用「跟隨胡智為的腳步」形容亦不為過，而身為鄧愷威的偶像，胡智為也傳授過他變速球方面的技巧，兩人頗有交情。

胡智為近來剛加盟小熊3A，他從少棒一路走來，鄧愷威似乎一直在後緊跟，兩人也有不錯...
胡智為近來剛加盟小熊3A，他從少棒一路走來，鄧愷威似乎一直在後緊跟，兩人也有不錯的交情！ 聯合報系資料照片
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2015年季中，雙城為了力拚季後賽，將胡智為交易給光芒，換來牛棚右投傑普森（Kevin Jepsen）。歷史走著走著，總有相似之處，多年後「學弟」鄧愷威也在交易大限前被當作籌碼，連交易脈絡亦相當類似，都是為了鞏固後防─這次換來的是牛棚投手戴森（Sam Dyson），另外值得一提的是，交易的當下，戴森跟傑普森也都是31歲。

究竟年僅20歲的小將鄧愷威，有什麼成績與身手，讓舊金山巨人表露興趣，才讓他成為交易案包裹之一，踏上轉隊的命運呢？

9場出賽（8先發），4勝0敗，防禦率1.60，50.2局40安（1轟），49次三振、14個保送。這是鄧愷威被交易前，今年在雙城1A留下的成績，和去年菜鳥球季相比，保送率下降，也製造了更多滾地球，還以單場10K的表現拿過所屬聯盟單週最佳球員。

鄧愷威本季在雙城1A表現相當亮眼，巨人慧眼識英雄，趁雙城需要即戰力球員時把他交易...
鄧愷威本季在雙城1A表現相當亮眼，巨人慧眼識英雄，趁雙城需要即戰力球員時把他交易過來。 聯合報系資料照片
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根據一份今年六月底的球探報告，作者切斯（Benjamin Chase）看好鄧愷威有機會擁有十年的大聯盟生涯（王建民九季、陳偉殷今年是第八季，由此可見他有多看好鄧愷威）。高大的鄧愷威（193公分）的下盤有力，讓他出手姿勢夠穩定，且協調性出色，以致腰部不會負擔過大的重量，守備能力、敏捷度也備受肯定。

在這份球探報告中，鄧愷威在控球、速球、變速三項，都拿到60分的高評價（球探報告的評分機制為：最低20分、最高80分，50分為「平均」），實屬不易。鄧愷威的控球純熟，能將球控在邊邊角角，就算與捕手要的位置有偏差，也相去不遠。鄧愷威極速來到96英哩（約155公里），均速93英哩（約150公里），仍有向上成長的空間，且搭配出手角度，會對打者造成更大的威脅。變速球是鄧愷威評價最好的變化球種（曲球也有平均以上的55分評價），大約80英哩（約129公里）出頭，不僅下墜時間短，變化軌跡也和常見的變速有所不同，能混淆對手。

鄧愷威在球探報告中獲得極高評價，認為他球速快，且變速球具相當有威力。 聯合報系資...
鄧愷威在球探報告中獲得極高評價，認為他球速快，且變速球具相當有威力。 聯合報系資料照片
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切斯不吝給鄧愷威高評價，認為鄧愷威的出手、投球機制讓他想到賽揚名投皮維（Jake Peavy），雖然擅長變化球種不同（皮維主戰武器是滑球，鄧愷威是變速及曲球），但直球有一定程度的相似度。切斯並提及鄧愷威如能多練滑球和卡特，絕對有潛力蛻變為大聯盟等級的前段先發，即便沒有養到「天花板」，優異的先天條件，當個堪用的後段輪值也不至太癡人說夢。

在交易前，FanGraphs網站將鄧愷威排在雙城農場第32號新秀，交易過後，則列於巨人農場第20名，雖然還年輕，變數仍大，但這無疑代表著鄧愷威待在農場相對貧瘠的巨人，有更多的可能性。儘管轉至巨人的初登板控球失準，單場3觸身，投4局失5分（3責失），但未來的路還長得很呢。

皮維是生涯152勝的大投手，也拿過國聯塞揚獎，而且2013年在紅襪、2014年在...
皮維是生涯152勝的大投手，也拿過國聯塞揚獎，而且2013年在紅襪、2014年在巨人都幫助球隊拿下世界大賽冠軍。 歐新社資料照片
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註：雙城給的簽約金比較─鄧愷威：50萬簽約金、8萬學費；胡智為：22萬簽約金、4萬學費。

胡智為

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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