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MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48聯合報 記者藍宗標╱即時報導

托瑞斯。 路透
托瑞斯。 路透
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洋基隊今天在紐約主場對金鶯進行雙重賽，以8：5、11：8連下兩城，對戰14連勝；洋基22歲游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）兩戰轟出三支全壘打，成為洋基隊史第三年輕達到50轟的球員，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）甘拜下風，他說：「托瑞斯一整年屠殺我們。」

這位委內瑞拉好手去年菜鳥球季24轟，今年已有26轟紀錄（對金鶯13轟），今天第二戰五、六局下都轟出三分砲，讓洋基從5：3變成11：3大幅領先，成為單日連奪兩勝的大功臣，戰績79勝41敗仍居美聯龍頭。

托瑞斯八局下再次上場打擊，當時兩出局一、二壘有人，海德對後援投手艾謝爾曼（Tom Eshelman）下達故意四壞球保送的指令，形成滿壘局面，再解決下一棒賈納（Brett Gardner）結束這半局。

托瑞斯過去在小熊隊小聯盟時，海德曾經擔任教練，很了解這位少年仔的實力，用大聯盟全壘打王「邦茲（Barry Bonds）級待遇」形容這次故意保送，他說：「這應是托瑞斯對戰金鶯獨享。」

艾謝爾曼六局下被托瑞斯轟出三分砲，覺得有些不甘願，八局下想要復仇，只能尊重海德的戰術；艾謝爾曼表示，總教練做出正確決定，讓球隊度過這半局，這就是他能領軍球隊的原因。

洋基金鶯

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