親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記Uluru Marathon【活動】第二屆田中馬官方訓練營揭幕 學長姐傳遞愛的小物
健行筆記聖稜線（I聖首部曲）~起手式【登山裝備】新手必修的裝備課（上）
NBA達拉斯獨行俠三大好球 (2018-19賽季)猶他爵士三大好球 (2018-19賽季)

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00聯合新聞網 Dennis

原本預計2015年底就可以完工台北大巨蛋工程延宕，歷經波折，這一座最大可以容納4萬名觀眾的棒球場，就算能趕在預期的2020年完工，可是卻恐不符現代世界棒球場的規模。

台北大巨蛋就算能趕在預期的2020年完工，可是卻恐不符現代世界棒球場的規模。...
台北大巨蛋就算能趕在預期的2020年完工，可是卻恐不符現代世界棒球場的規模。 報系資料照
分享

大巨蛋在上個世紀90年代規劃，是以一座多功能室內體育館方式來設計，因為在當時，世界各地早就興建許多大型多功能體育館來作為美式足球、棒球和演唱會等體育娛樂事業所使用，而因此孕育出許多劃時代建築，然而這些運動場館都是上個世紀70年代所構想出產物，無論如何，隨著經濟發展與國人對於室內球場渴望，在選票刺激之下，台灣當局則是為民眾編織出一座巨蛋球場美夢。

隨著世代變遷，碩大就是美的審美觀則是逐年退燒，特別是在美國職棒大聯盟，入場觀眾人次有逐年下的趨勢，所以許多大聯盟球隊在有選擇下，不僅捨棄了過去70年代多功能型體育場，也同時一度縮減新主場入場容量，奧克蘭運動家隊就是一個很好範例。

按照美國媒體說法，奧克蘭市政府近期通過運動家新球的建案，該球場預計只能容納3萬4000名觀眾。另一方面，光芒隊雖沒有辦法與坦帕政府取得新球場，可是在此同時則是把主場座位減少至2萬5000人。然而減少主場座位人數並不是小市場球隊專利，就連勇士隊與遊騎兵隊在建造新主場時都選擇大幅度縮減座位。就拿勇士隊來說，今年是勇士啟用新主場太陽信託公園(SunTrust Park)第三季，而該主場最大容量是41000人，比起過去透納球場(Turner Field)5萬3000人，少了足足1萬2000人！

勇士啟用新主場太陽信託公園第三季，該主場最大容量是41000人，比起過去透納球場...
勇士啟用新主場太陽信託公園第三季，該主場最大容量是41000人，比起過去透納球場5萬3000人，少了足足1萬2000人。 美聯社
分享

至於，遊騎兵隊於2020年將使用擁有可掀式屋頂環球人壽球場(Globe Life Field)，其容量也比現今的阿靈頓球場少了9000人之多。不僅如此，天使、響尾蛇等球隊也都有計畫把未來新主場入場人數大幅所減。畢竟，大聯盟連續四年入場觀眾人數下滑乃是不爭事實。

在多元娛樂產業競爭之下，身為全球棒球領頭羊大聯盟也無法躲過入場人數銳減命運。光是2018年球季，就算世界大賽所上演是道奇與紅襪兩支世紀豪門的對決，可是大聯盟該年入場人數則是硬生生少了300萬人次，也是自2003年以來，首次總人數跌破7000萬人次關口。

打者三振次數創新高、大多數球隊刻意放坦、更換投手頻繁與比賽時間攏長等因素著實令大聯盟，甚至棒球運動喪失不少粉絲，也令球迷減少入場看球意願。根據美國媒體報導，直至目前只有紅襪、紅雀、小熊、洋基與道奇等名門依舊能夠吸引一定數量球迷入場看球，至於其他25支球隊都在面臨入場人數銳減問題。為了刺激買氣，光芒隊在六月份放出5000張美金5元門票吸引球迷入場，甚至在七月份與戰績墊底金鶯三連戰中還推出2元美金看球震撼價！此外，名門巨人隊今年在球隊青黃不接氛圍之下，光是臨櫃買票人次就下降許多，也一度喊出美金5元球票價格。

目前平均入場人數不及5500人的中職，未來要如何填滿可容納4萬人的大巨蛋，可說是...
目前平均入場人數不及5500人的中職，未來要如何填滿可容納4萬人的大巨蛋，可說是一個艱難的任務。 報系資料照
分享

由此可見，正當大聯盟開始啟動縮編主場人數運動同時，尚未完工台北大巨蛋仍舊是處於上個世紀規劃產物。就連名門勇士的季賽入場佔有率僅在66％的同時，平均入場人數不及5500人的中職，未來要如何填滿可容納4萬人的大巨蛋，可說是一個艱難的任務，況且至今中職沒有一個球隊選擇台北市為主場，因此就算大巨蛋能夠如期於2020年完工，究竟會有舉辦多少場棒球賽，實在讓人懷疑。雖大巨蛋週邊有不少其他娛樂設施可以補足大巨蛋未來空置時的收入，但不難看出，大巨蛋雖然能夠滿足國人對於巨蛋球場的渴望，可是上世紀的規劃理念早已不符現代棒球，甚至未來棒球的發展趨勢。

大巨蛋體育連戰演唱會建築

相關新聞

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

MLB／紅人菜鳥轟破紀錄 苦主是2A前隊友

2019-08-13 15:25

MLB／13轟專爆金鶯 托瑞斯寫紀錄

2019-08-13 23:38

MLB／年薪6.5億 艾爾斯柏瑞連2季成洋基空白鍵

2019-08-13 12:36

MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48

MLB／桑塔納再見轟扯紅襪 印地安人登美中龍頭

2019-08-13 16:04

MLB／生涯12場就敲8轟 紅人新秀艾奎諾寫歷史

2019-08-13 14:48

MLB／今日戰績表 洋基雙重戰兩擒金鶯登大聯盟龍頭

2019-08-13 14:43

MLB／藍鳥狂電遊騎兵 13支長打破隊史

2019-08-13 12:54

MLB／大聯盟敲定2020賽程 30隊同天打開幕戰

2019-08-13 11:52

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26

MLB／轉播時車上物品遭竊 A-Rod損失50萬美元

2019-08-13 10:33

MLB／不再是內野支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30

MLB／首位亞洲防禦率王 柳賢振有機會

2019-08-13 00:06

MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33

MLB╱想重回大都會遭拒 卡布瑞拉反扮殺手

2019-08-12 18:06

MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38

MLB／今日戰績表 國民斷大都會8連勝

2019-08-12 15:40

MLB／差1出局無緣完封 光芒亞布洛：有點生氣

2019-08-12 11:43

MLB／兒子難纏 查普曼對決小葛雷諾13球成經典

2019-08-12 11:27

MLB／功夫熊貓憶遭紅襪釋出：真的很受傷

2019-08-12 10:51

MLB／大谷猛打賞 本布恩「勵志」當天使英雄

2019-08-12 09:58

MLB／韋蘭德飆11K無關勝負 金鶯再見轟吐悶氣

2019-08-12 09:29

MLB／柳賢振7局無失分回歸 貝林格38轟出爐

2019-08-12 08:21

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00
看更多

熱門文章

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

林書豪轉戰CBA？ 傳有多支球隊接觸

2019-08-13 15:50

NBA／狀元榜眼並肩作戰 羅斯、畢斯利史上第8對

2019-08-13 16:50

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

MLB／年薪6.5億 艾爾斯柏瑞連2季成洋基空白鍵

2019-08-13 12:36

NBA／高球女將魏聖美出嫁 牽手傳奇球星之子

2019-08-13 16:05

NBA／看好76人東區封王 巴克利：西區太瘋狂

2019-08-13 15:56

NBA／目標仍是伊古達拉 傳火箭無意簽兩舊將

2019-08-13 14:07

NBA／新賽季減少背靠背場次 洛城內戰打頭陣

2019-08-13 09:13

世界盃男籃／八村壘砍35分 日本熱身賽勝紐西蘭

2019-08-13 11:47

NBA／非法持有槍械 前首輪選秀要吃3年半牢飯

2019-08-13 14:44

世界盃男籃／拇指手術未癒 羅瑞也退美國隊

2019-08-13 08:13

MLB／不再是內野支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30

NBA／新賽季「背靠背」創新低 全美直播湖人43場居冠

2019-08-13 16:09

NBA／經紀人新制遭抨擊 NCAA重修「保羅條款」

2019-08-13 15:25

世界盃男籃／佛西維奇為國出征：我狀態出色

2019-08-13 12:20

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26

LLB次青少棒／田明倫後援止血 中華逆轉墨西哥

2019-08-13 09:49

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

日職／觸身球腳踝傷勢未癒？王柏融連3戰未先發

2019-08-13 16:47

MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48

籃球／執教首戰大勝 陳國維盼打造台銀信任文化

2019-08-13 18:06

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

MLB／轉播時車上物品遭竊 A-Rod損失50萬美元

2019-08-13 10:33

女籃／日本國家隊邀請 中華隊登東奧場館

2019-08-13 13:47

世界盃男籃／俄羅斯得分悍將腳傷 無緣為國出征

2019-08-13 13:51

小馬青少棒／中華3轟退地主 收開賽2連勝

2019-08-13 09:38

辛辛那提網賽／單打復出吞敗 墨瑞不打美網男單

2019-08-13 10:05

MLB／桑塔納再見轟扯紅襪 印地安人登美中龍頭

2019-08-13 16:04

夏季聯賽／戴維斯重回球場 麥班達：看他奔跑就開心

2019-08-13 22:18

MLB／紅人菜鳥轟破紀錄 苦主是2A前隊友

2019-08-13 15:25

MLB／今日戰績表 洋基雙重戰兩擒金鶯登大聯盟龍頭

2019-08-13 14:43

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

MLB／大聯盟敲定2020賽程 30隊同天打開幕戰

2019-08-13 11:52

DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47

不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top