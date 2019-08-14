MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00 聯合新聞網 Dennis



原本預計2015年底就可以完工台北大巨蛋工程延宕，歷經波折，這一座最大可以容納4萬名觀眾的棒球場，就算能趕在預期的2020年完工，可是卻恐不符現代世界棒球場的規模。

台北大巨蛋就算能趕在預期的2020年完工，可是卻恐不符現代世界棒球場的規模。 報系資料照 分享 facebook

大巨蛋在上個世紀90年代規劃，是以一座多功能室內體育館方式來設計，因為在當時，世界各地早就興建許多大型多功能體育館來作為美式足球、棒球和演唱會等體育娛樂事業所使用，而因此孕育出許多劃時代建築，然而這些運動場館都是上個世紀70年代所構想出產物，無論如何，隨著經濟發展與國人對於室內球場渴望，在選票刺激之下，台灣當局則是為民眾編織出一座巨蛋球場美夢。

隨著世代變遷，碩大就是美的審美觀則是逐年退燒，特別是在美國職棒大聯盟，入場觀眾人次有逐年下的趨勢，所以許多大聯盟球隊在有選擇下，不僅捨棄了過去70年代多功能型體育場，也同時一度縮減新主場入場容量，奧克蘭運動家隊就是一個很好範例。

按照美國媒體說法，奧克蘭市政府近期通過運動家新球的建案，該球場預計只能容納3萬4000名觀眾。另一方面，光芒隊雖沒有辦法與坦帕政府取得新球場，可是在此同時則是把主場座位減少至2萬5000人。然而減少主場座位人數並不是小市場球隊專利，就連勇士隊與遊騎兵隊在建造新主場時都選擇大幅度縮減座位。就拿勇士隊來說，今年是勇士啟用新主場太陽信託公園(SunTrust Park)第三季，而該主場最大容量是41000人，比起過去透納球場(Turner Field)5萬3000人，少了足足1萬2000人！

勇士啟用新主場太陽信託公園第三季，該主場最大容量是41000人，比起過去透納球場5萬3000人，少了足足1萬2000人。 美聯社 分享 facebook

至於，遊騎兵隊於2020年將使用擁有可掀式屋頂環球人壽球場(Globe Life Field)，其容量也比現今的阿靈頓球場少了9000人之多。不僅如此，天使、響尾蛇等球隊也都有計畫把未來新主場入場人數大幅所減。畢竟，大聯盟連續四年入場觀眾人數下滑乃是不爭事實。

在多元娛樂產業競爭之下，身為全球棒球領頭羊大聯盟也無法躲過入場人數銳減命運。光是2018年球季，就算世界大賽所上演是道奇與紅襪兩支世紀豪門的對決，可是大聯盟該年入場人數則是硬生生少了300萬人次，也是自2003年以來，首次總人數跌破7000萬人次關口。

打者三振次數創新高、大多數球隊刻意放坦、更換投手頻繁與比賽時間攏長等因素著實令大聯盟，甚至棒球運動喪失不少粉絲，也令球迷減少入場看球意願。根據美國媒體報導，直至目前只有紅襪、紅雀、小熊、洋基與道奇等名門依舊能夠吸引一定數量球迷入場看球，至於其他25支球隊都在面臨入場人數銳減問題。為了刺激買氣，光芒隊在六月份放出5000張美金5元門票吸引球迷入場，甚至在七月份與戰績墊底金鶯三連戰中還推出2元美金看球震撼價！此外，名門巨人隊今年在球隊青黃不接氛圍之下，光是臨櫃買票人次就下降許多，也一度喊出美金5元球票價格。

目前平均入場人數不及5500人的中職，未來要如何填滿可容納4萬人的大巨蛋，可說是一個艱難的任務。 報系資料照 分享 facebook

由此可見，正當大聯盟開始啟動縮編主場人數運動同時，尚未完工台北大巨蛋仍舊是處於上個世紀規劃產物。就連名門勇士的季賽入場佔有率僅在66％的同時，平均入場人數不及5500人的中職，未來要如何填滿可容納4萬人的大巨蛋，可說是一個艱難的任務，況且至今中職沒有一個球隊選擇台北市為主場，因此就算大巨蛋能夠如期於2020年完工，究竟會有舉辦多少場棒球賽，實在讓人懷疑。雖大巨蛋週邊有不少其他娛樂設施可以補足大巨蛋未來空置時的收入，但不難看出，大巨蛋雖然能夠滿足國人對於巨蛋球場的渴望，可是上世紀的規劃理念早已不符現代棒球，甚至未來棒球的發展趨勢。