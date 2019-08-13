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MLB／生涯12場就敲8轟 紅人新秀艾奎諾寫歷史

2019-08-13 14:48聯合新聞網 綜合報導

綽號「懲罰者」的紅人新秀艾奎諾又開轟了，生涯前12場就敲出8支全壘打是史上第一人...
綽號「懲罰者」的紅人新秀艾奎諾又開轟了，生涯前12場就敲出8支全壘打是史上第一人。 美聯社
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綽號「懲罰者」的紅人新秀艾奎諾（Aristides Aquino）今天對國民一役再度懲罰投手開轟，僅花12場比賽就敲出生涯第8支全壘打，為史上第一人。

紅人此役雖7:6輸給國民，但陣中小將艾奎諾持續上演個人驚奇，8局上半相中後援投手藍尼（Tanner Rainey）的速球，扛出中外野方向全壘打，達成生涯第8轟，且僅12場比賽就達標，是大聯盟史上首位；原紀錄為12場7轟，由4位打者一同持有，其中一人為太空人新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

對於自己擊出破紀錄一轟，艾奎諾表示，「關鍵在時機吧。那球的時間點抓得很好，上帝自有安排，我只是上場然後拿出最好的表現而已。」

紅人教頭貝爾（David Bell）也稱讚艾奎諾的表現前所未見，「這從來沒發生過，我們現在不斷在談論他，更直得高興的是，在成功的背後是他的成熟度，他能夠很沈穩的面對投手，我們相信他，相信他能夠延續表現。」

艾奎諾本季於小聯盟3A出賽78場，打擊率0.299，另有28轟、53打點；8月2日首度升上大聯盟後，11場比賽內除高效率擊出8轟，打擊率亦高達0.429，貢獻16打點。

艾奎諾太空人

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