MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26 聯合新聞網 綜合報導



前國聯救援王霍蘭近年表現起起伏伏，今日又遭響尾蛇釋出，連兩年面對如此窘境。 路透 分享 facebook

前國聯救援王霍蘭（Greg Holland）日前遭到響尾蛇釋出，已連續兩年落如此境地，雖連番遭揮棄，但據大聯盟官方指出，霍蘭仍有望以小聯盟合約與國民再續前緣。

從皇家發跡的霍蘭，曾在2013、2014年連兩季拿下47、46次救援成功，也都入選明星賽，雖2016年接受手肘手術整季報銷，但隔年轉投洛磯東山再起，以41次救援成功摘下國聯救援王頭銜，洛磯本開出3年5200萬美元價碼留人，不過遭他婉拒。

拒絕洛磯報價後，霍蘭2018年開季後遲遲未有落腳處，最終趕在季初以1年1400萬美元加盟紅雀，然該季表現與之前判若兩人，總計登板32場，防禦率為難堪的7.92，未盡理想的成績讓他在7月時遭紅雀認賠釋出，隨後被國民撿走，表現大反彈，主投21.1局只失2分，賞出25K，防禦率僅0.84。

霍蘭觸底反彈幫自己跟響尾蛇爭取到一張1年340萬美元的合約，本季前36場比賽表現穩健，防禦率3.00，送給打者40次三振，不料下半季大走鐘，只投2.2局狂失7分，最後無奈再被釋出。

雖暫時失業，但大聯盟官方表示國民正與霍蘭洽談復合可能性，雖球團尚未公開證實消息，但雙方很可能以小聯盟約達成協議。國民此舉無疑是要補強後援，自從8月開始，團隊牛棚防禦率高達6.49，為國聯倒數第四，就看這張樂透能否開出頭彩。