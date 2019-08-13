親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

運動筆記Uluru Marathon【活動】第二屆田中馬官方訓練營揭幕 學長姐傳遞愛的小物
健行筆記茶香襲人微風輕拂戲水散策遊＠茶香環狀步道奇萊北壁下屏風--黑色奇萊
NBA達拉斯獨行俠三大好球 (2018-19賽季)猶他爵士三大好球 (2018-19賽季)

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26聯合新聞網 綜合報導

前國聯救援王霍蘭近年表現起起伏伏，今日又遭響尾蛇釋出，連兩年面對如此窘境。 路透
前國聯救援王霍蘭近年表現起起伏伏，今日又遭響尾蛇釋出，連兩年面對如此窘境。 路透
分享

前國聯救援王霍蘭（Greg Holland）日前遭到響尾蛇釋出，已連續兩年落如此境地，雖連番遭揮棄，但據大聯盟官方指出，霍蘭仍有望以小聯盟合約與國民再續前緣。

從皇家發跡的霍蘭，曾在2013、2014年連兩季拿下47、46次救援成功，也都入選明星賽，雖2016年接受手肘手術整季報銷，但隔年轉投洛磯東山再起，以41次救援成功摘下國聯救援王頭銜，洛磯本開出3年5200萬美元價碼留人，不過遭他婉拒。

拒絕洛磯報價後，霍蘭2018年開季後遲遲未有落腳處，最終趕在季初以1年1400萬美元加盟紅雀，然該季表現與之前判若兩人，總計登板32場，防禦率為難堪的7.92，未盡理想的成績讓他在7月時遭紅雀認賠釋出，隨後被國民撿走，表現大反彈，主投21.1局只失2分，賞出25K，防禦率僅0.84。

霍蘭觸底反彈幫自己跟響尾蛇爭取到一張1年340萬美元的合約，本季前36場比賽表現穩健，防禦率3.00，送給打者40次三振，不料下半季大走鐘，只投2.2局狂失7分，最後無奈再被釋出。

雖暫時失業，但大聯盟官方表示國民正與霍蘭洽談復合可能性，雖球團尚未公開證實消息，但雙方很可能以小聯盟約達成協議。國民此舉無疑是要補強後援，自從8月開始，團隊牛棚防禦率高達6.49，為國聯倒數第四，就看這張樂透能否開出頭彩。

手術失業520會考

相關新聞

MLB／不再是內野支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

MLB／轉播時車上物品遭竊 A-Rod損失50萬美元

2019-08-13 10:33

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

MLB／年薪6.5億 艾爾斯柏瑞連2季成洋基空白鍵

2019-08-13 12:36

MLB／大聯盟敲定2020賽程 30隊同天打開幕戰

2019-08-13 11:52

MLB／首位亞洲防禦率王 柳賢振有機會

2019-08-13 00:06

MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33

MLB╱想重回大都會遭拒 卡布瑞拉反扮殺手

2019-08-12 18:06

MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38

MLB／今日戰績表 國民斷大都會8連勝

2019-08-12 15:40

MLB／差1出局無緣完封 光芒亞布洛：有點生氣

2019-08-12 11:43

MLB／兒子難纏 查普曼對決小葛雷諾13球成經典

2019-08-12 11:27

MLB／功夫熊貓憶遭紅襪釋出：真的很受傷

2019-08-12 10:51

MLB／大谷猛打賞 本布恩「勵志」當天使英雄

2019-08-12 09:58

MLB／韋蘭德飆11K無關勝負 金鶯再見轟吐悶氣

2019-08-12 09:29

MLB／柳賢振7局無失分回歸 貝林格38轟出爐

2019-08-12 08:21

MLB／田中好投8局無失分 美日171勝現役最多

2019-08-12 07:52

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00
看更多

熱門文章

世界盃男籃／如入無人之境 字母哥碾壓哈達迪

2019-08-12 13:13

NBA／入境隨俗 勇士考利史坦自豪日練500球三分

2019-08-12 15:55

日職／競爭對手撿到砲 陽岱鋼打席將創10年新低

2019-08-13 07:00

世界盃男籃／美國隊縱無明星 綠葉不見得遜色

2019-08-12 18:01

日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2019-08-13 07:00

MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

NBA／對湖人不忠？ 戴維斯經紀人仍愛尼克

2019-08-12 21:24

MLB╱想重回大都會遭拒 卡布瑞拉反扮殺手

2019-08-12 18:06

世界盃男籃／八村壘砍35分 日本熱身賽勝紐西蘭

2019-08-13 11:47

世界盃男籃／西班牙熱身賽3連勝 厄南高梅茲搶眼

2019-08-12 14:39

中職／恰恰花蓮悲壯一役 差點因陳致遠盜壘被砸

2019-08-12 19:46

中職／彭政閔花蓮告別秀 5500人滿場問題不大

2019-08-12 18:12

世界盃男籃／特奧多西奇腳傷缺席 塞爾維亞少大將

2019-08-12 14:47

NBA／勇士主場搬家 柯瑞不捨：會想念這裡

2019-08-12 19:22

NBA／返夢想發源地 尤基利抱歐布萊恩金盃返鄉

2019-08-12 13:45

MLB／不再是內野支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30

世界盃男籃／拇指手術未癒 羅瑞也退美國隊

2019-08-13 08:13

辛辛那提網賽／蒙特婁奪冠累了 納達爾宣布退賽

2019-08-12 14:05

NBA／新賽季減少背靠背場次 洛城內戰打頭陣

2019-08-13 09:13

日職／王柏融連兩戰缺席 火腿6連敗掉到第4

2019-08-12 15:38

MLB／首位亞洲防禦率王 柳賢振有機會

2019-08-13 00:06

中職／恰恰「後山傳奇」最終章 爆滿值得期待

2019-08-13 00:05

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26

亞洲盃女籃／中華隊開訓 人只來一半

2019-08-13 00:12

世界盃男籃／佛西維奇為國出征：我狀態出色

2019-08-13 12:20

MLB／轉播時車上物品遭竊 A-Rod損失50萬美元

2019-08-13 10:33

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

辛辛那提網賽／單打復出吞敗 墨瑞不打美網男單

2019-08-13 10:05

U23男排／3將奪個人獎 中華隊帶金盃凱旋

2019-08-12 18:30

軟式少棒／第二屆君美盃 嘉義大崎國小奪冠

2019-08-12 14:48

美選手跪地抗議 隊友：頒獎台非政治舞台

2019-08-12 16:28

日職／陳冠宇0.2局失3分 近三戰3.1局掉8分

2019-08-12 19:55

日職／陽岱鋼代打1次掛零 巨人4連勝穩居龍頭

2019-08-12 21:43

LLB青少棒／田明倫後援止血 中華逆轉波多黎各

2019-08-13 09:49

MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33

MLB／今日戰績表 國民斷大都會8連勝

2019-08-12 15:40

多倫多女網／地主小將稱后 透露與小威對談內容

2019-08-13 00:15

小馬青少棒／中華3轟退地主 收開賽2連勝

2019-08-13 09:38

PGA／北信菁英賽最終輪 瑞德終結16個月冠軍荒

2019-08-12 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top