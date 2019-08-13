MLB／不再是內野戰力支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪菜鳥查維斯（Michael Chavis）左肩關節拉傷，被放進十天受傷名單，不過球團從3A叫上大聯盟支援內野的人選，依舊不是林子偉，而是由赫南德茲（Marco Hernandez）在本季第三度升上大聯盟。

查維斯在今年開季表現亮眼，擠下林子偉而成為紅襪的內野常客，但他在下半季陷入低潮，打擊率僅2成21，剛結束的天使四連戰系列賽，他甚至是12打數掛蛋，僅一次保送上壘，逐漸將主力二壘手的位置讓給霍特（Brock Holt）。

查維斯掛傷兵後，紅襪二壘人選不虞匱乏，除了霍特外，還從3A叫上赫南德茲，他在上周才剛被下放回小聯盟，只等了八天又重回紅襪陣營，今年他從高階1A出發，小聯盟成績為56場出賽，2成88打擊率、兩轟、20分打點。

另外，紅襪昨天才剛選擇了資深內野手歐文斯（Chris Owings）的合約，也可以守二壘的他，將和霍特分擔工具人的角色。

林子偉失去紅襪內野第一預備戰力的肯定，接下來要重返大聯盟，大概得等到9月擴編，今年是最後一次9月擴兵上限可達40人，林子偉季末亮相沒太大問題，只不過應該難以超越去年在紅襪出賽37場的紀錄。

林子偉本季在大聯盟已出賽13場，打擊率僅兩成，3A則有47場出賽，兩轟、20分打點，目前打擊率2成71。