親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

人口死亡交叉出現！繼承棟數再創歷史新高

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

運動筆記吃的飽飽跑的爽爽，誰來梨我。在美生活兩年紀念-舊金山前半馬
健行筆記茶香襲人微風輕拂戲水散策遊＠茶香環狀步道奇萊北壁下屏風--黑色奇萊
NBA達拉斯獨行俠三大好球 (2018-19賽季)猶他爵士三大好球 (2018-19賽季)

MLB／不再是內野戰力支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪菜鳥查維斯（Michael Chavis）左肩關節拉傷，被放進十天受傷名單，不過球團從3A叫上大聯盟支援內野的人選，依舊不是林子偉，而是由赫南德茲（Marco Hernandez）在本季第三度升上大聯盟。

查維斯在今年開季表現亮眼，擠下林子偉而成為紅襪的內野常客，但他在下半季陷入低潮，打擊率僅2成21，剛結束的天使四連戰系列賽，他甚至是12打數掛蛋，僅一次保送上壘，逐漸將主力二壘手的位置讓給霍特（Brock Holt）。

查維斯掛傷兵後，紅襪二壘人選不虞匱乏，除了霍特外，還從3A叫上赫南德茲，他在上周才剛被下放回小聯盟，只等了八天又重回紅襪陣營，今年他從高階1A出發，小聯盟成績為56場出賽，2成88打擊率、兩轟、20分打點。

另外，紅襪昨天才剛選擇了資深內野手歐文斯（Chris Owings）的合約，也可以守二壘的他，將和霍特分擔工具人的角色。

林子偉失去紅襪內野第一預備戰力的肯定，接下來要重返大聯盟，大概得等到9月擴編，今年是最後一次9月擴兵上限可達40人，林子偉季末亮相沒太大問題，只不過應該難以超越去年在紅襪出賽37場的紀錄。

林子偉本季在大聯盟已出賽13場，打擊率僅兩成，3A則有47場出賽，兩轟、20分打點，目前打擊率2成71。

紅襪林子偉大聯盟

相關新聞

MLB／首位亞洲防禦率王 柳賢振有機會

2019-08-13 00:06

MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33

MLB╱想重回大都會遭拒 卡布瑞拉反扮殺手

2019-08-12 18:06

MLB／今日戰績表 國民斷大都會8連勝

2019-08-12 15:40

MLB／差1出局無緣完封 光芒亞布洛：有點生氣

2019-08-12 11:43

MLB／兒子難纏 查普曼對決小葛雷諾13球成經典

2019-08-12 11:27

MLB／功夫熊貓憶遭紅襪釋出：真的很受傷

2019-08-12 10:51

MLB／大谷猛打賞 本布恩「勵志」當天使英雄

2019-08-12 09:58

MLB／韋蘭德飆11K無關勝負 金鶯再見轟吐悶氣

2019-08-12 09:29

MLB／柳賢振7局無失分回歸 貝林格38轟出爐

2019-08-12 08:21

MLB／田中好投8局無失分 美日171勝現役最多

2019-08-12 07:52

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00
看更多

熱門文章

世界盃男籃／如入無人之境 字母哥碾壓哈達迪

2019-08-12 13:13

NBA／入境隨俗 勇士考利史坦自豪日練500球三分

2019-08-12 15:55

MLB／功夫熊貓憶遭紅襪釋出：真的很受傷

2019-08-12 10:51

世界盃男籃／美國隊縱無明星 綠葉不見得遜色

2019-08-12 18:01

NBA／出專輯遭酸不練球 里拉德回嗆反擊

2019-08-12 11:24

MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38

世界盃男籃／西班牙熱身賽3連勝 厄南高梅茲搶眼

2019-08-12 14:39

MLB／兒子難纏 查普曼對決小葛雷諾13球成經典

2019-08-12 11:27

MLB／大谷猛打賞 本布恩「勵志」當天使英雄

2019-08-12 09:58

MLB╱想重回大都會遭拒 卡布瑞拉反扮殺手

2019-08-12 18:06

世界盃男籃／特奧多西奇腳傷缺席 塞爾維亞少大將

2019-08-12 14:47

NBA／卸戰袍享天倫樂 韋德：感覺不到退休

2019-08-12 10:30

日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2019-08-13 07:00

中職／彭政閔花蓮告別秀 5500人滿場問題不大

2019-08-12 18:12

日職／競爭對手撿到砲 陽岱鋼打席將創10年新低

2019-08-13 07:00

NBA／返夢想發源地 尤基利抱歐布萊恩金盃返鄉

2019-08-12 13:45

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

NBA／對湖人不忠？ 戴維斯經紀人仍愛尼克

2019-08-12 21:24

NBA／勇士主場搬家 柯瑞不捨：會想念這裡

2019-08-12 19:22

中職／彭政閔花蓮最悲壯一役 差點因陳致遠盜壘被砸

2019-08-12 19:46

辛辛那提網賽／蒙特婁奪冠累了 納達爾宣布退賽

2019-08-12 14:05

好強！2019亞洲競技疊杯錦標賽 台灣勇奪總冠軍

2019-08-12 12:12

蒙特婁網賽／千分賽之王 納達爾35冠締新猷

2019-08-12 09:31

MLB／差1出局無緣完封 光芒亞布洛：有點生氣

2019-08-12 11:43

MLB／不再是內野戰力支援首選 林子偉需等9月擴編

2019-08-13 08:30

日職／王柏融連兩戰缺席 火腿6連敗掉到第4

2019-08-12 15:38

辛辛那提網賽／合體老搭檔 謝淑薇女雙頭號種子

2019-08-12 12:13

LLB青少棒／潘詳淯開轟+勝投 中華首戰KO澳洲

2019-08-12 10:41

MLB／首位亞洲防禦率王 柳賢振有機會

2019-08-13 00:06

亞洲盃女籃／中華隊開訓 人只來一半

2019-08-13 00:12

U23男排／3將奪個人獎 中華隊帶金盃凱旋

2019-08-12 18:30

軟式少棒／第二屆君美盃 嘉義大崎國小奪冠

2019-08-12 14:48

中職／恰恰「後山傳奇」 今明最終章

2019-08-13 00:05

美選手跪地抗議 隊友：頒獎台非政治舞台

2019-08-12 16:28

日職／陳冠宇0.2局失3分 近三戰3.1局掉8分

2019-08-12 19:55

MLB／今日戰績表 國民斷大都會8連勝

2019-08-12 15:40

日職／陽岱鋼代打1次掛零 巨人4連勝穩居龍頭

2019-08-12 21:43

NBA／拇指手術未癒 羅瑞也退美國隊

2019-08-13 08:13

MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33

多倫多女網／地主小將稱后 50年來首次

2019-08-13 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top