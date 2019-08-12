MLB／柳賢振在國聯殺無赦 野茂亞洲紀錄快不保

2019-08-12 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



柳賢振防禦率也從1.53降到1.45，穩居國聯榜首，很有可能改寫亞洲投手單季最低防禦率紀錄。 路透 分享 facebook

道奇隊南韓左投柳賢振今天再度主宰戰場，對響尾蛇隊之戰先發七局只被揮出五支安打、無失分，不但奪下本季第12勝，防禦率也從1.53降到1.45，穩居國聯榜首，很有可能改寫亞洲投手單季最低防禦率紀錄。

道奇今天9：3擊敗響尾蛇，三連戰搶下兩勝，三名先發投手布勒（Walker Buehler）、前田健太、柳賢振合計投20局未失分，只被揮出12支安打，聯手飆出18次三振，柳賢振本季對戰響尾蛇三戰全勝、防禦率只有0.45。

柳賢振本季出賽22場有19場優質先發， 目前是大聯盟唯一防禦率低於2的投手；道奇三壘手透納（Justin Turner）今天雙響砲，用脫逃大師胡迪尼（Harry Houdini）形容柳賢振掌控局面的能力，認為他每次碰到麻煩，都有本領解決問題。

柳賢振2013年防禦率3在國聯排名第八，寫下個人單季最佳紀錄，今年很有機會挑戰國聯防禦率王，超越日本投手野茂英雄在1995年國聯排名第二的成就。

野茂1995年防禦率2.54，寫下大聯盟亞洲投手最佳紀錄，當時在國聯只落後勇士隊麥道斯（Greg Maddux）的1.63。

亞洲投手目前共有六人曾在大聯盟防禦率排行榜擠進前十，野茂包辦三次最多，分別是1995年2.54、96年3.19、2003年3.09，分居國聯第二、第八、第六，朴贊浩2000年3.27名列國聯第七，松坂大輔08年2.90在美聯排名第三。

2013年球季是亞洲投手防禦率高峰，岩隈久志2.66、達比修有2.83在美聯分居第三、第四，柳賢振名列國聯第八。