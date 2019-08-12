MLB ╱美國棒球卡日 承載記憶的點線面

2019-08-12 18:33 世界日報 彭廣揚



彭廣揚

第四屆「美國棒球卡日（National Baseball Card Day）」日前舉行，美國職棒大聯盟所屬的每支球隊都在主場免費發放應景的棒球卡。 截圖自Topps球員卡官方推特 分享 facebook

一張紙卡，記憶可以定格。

第四屆「美國棒球卡日（National Baseball Card Day）」日前舉行，美國職棒大聯盟所屬的每支球隊都在主場免費發放應景的棒球卡。

美國的職業棒球卡，尺寸通常為2.5英寸乘3.5英寸；雙面印刷，通常記載球員姓名、出生日期、身高體重、所屬球隊、主場所在。早期的棒球卡，一度是菸草公司的宣傳利器，有時跟隨單包香菸附送，而且卡面有時也刊印針對年輕消費者的香菸的廣告。

1887年棒球卡出現坊間，適時反映出當年社會環境特色；由於交通運輸和城鄉距離的影響，想要到特定地點的球場觀賽，並不是一件簡單的事。此外，電視傳送和播映並不普及，所以透過棒球卡傳達的球場和球員形象，就是球迷或者消費者擁有的全部。早期棒球卡的球員介紹，依靠非精密的攝影器材，雖然是在室內運用燈光拍攝，但是既產生不了藝術沙龍的美感，也缺商業攝影的寫真和吸引，而只能提供一個僵硬、彆扭的畫面。這種事實，隨著印刷技術的改進，針對照片的運用先進套色、調色、分色處理，直接促進棒球卡質和量同步增長。

當初持用、收藏美國的棒球卡，也有一些社會階級因素，也就是當年社會的中上階級人士，習慣於以卡片分項紀錄所聞、所見新鮮和難得的事。美國職業棒球運動雖然從1869年開始，也需要花費150年才發展到目前的30支球隊。

美國職棒棒球卡的粉絲，在過去40年間定期在芝加哥、克利夫蘭、大西洋城輪流聚會，有時候也到舊金山、底特律、達拉斯、聖路易、亞特蘭大、休士頓等地舉行年度大會。「美國運動收藏者大會（NSCC）」是目前全國規模最大的運動嗜好、相關收藏品介紹、買賣、交易平台；這個年度集會從1980年開始，在洛杉磯國際機場附近的萬豪酒店舉行，隨後走向全國。每年大會數以百計的參展單位，提供各種運動賽事、組織、球星、球隊和球場相關的海報、貼紙、專業背景攝影作品、當事人限量親筆簽名收藏品等。

美國職棒大聯盟每年例行賽共有2430場比賽；在手機和筆記電腦屏幕上，這只是一個數字，然而在棒球卡上，這些都是記憶的點、往日的線和懷舊的面。

一卡在手，實在方便回首。