MLB／差1出局無緣完封 光芒亞布洛：有點生氣

2019-08-12 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



光芒先發亞布洛只差1出局，無緣挑戰隊史近三年來第一位完封的投手。 美聯社 分享 facebook

九局下穩穩抓到兩出局，光芒先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）卻在這時候遭總教練凱許（Kevin Cash）撤換，無緣挑戰隊史近三年來第一位完封的投手，賽後他直言對換投決定驚訝又有點生氣，不過完全沒想反抗，因為最終目標是球隊贏球。

光芒今天以1：0客場力克水手，最大功臣是左投亞布洛，他投8.2局只被敲出三支零星安打，沒有保送還飆出八次三振，五局下開始讓對方14上14下，卻在最後一打席退場，用球數僅99球。

凱許換上帕岡（Emilio Pagan）關門，他解釋本來就不打算讓亞布洛面對下一棒的桑塔納（Domingo Santana），「我們知道他是這局的第三名打者，帕岡對他的對戰紀錄比較好，這是很難的決定，尤其看到亞布洛今天所做出的貢獻，但這麼做才最有可能贏球。」

最後帕岡只用兩顆球就結束比賽，但擊出滾地球出局的不是桑塔納，而是代打的納維茲（Omar Narvaez）。

光芒前一次有投手完封勝已經是2016年5月的安卓斯（Matt Andriese），目前正處於571場比賽的乾旱期，是全聯盟最長，2017年柯布（Alex Cobb）也曾投進9局，但同樣未能自行收工。

索加德（Eric Sogard）第四局的陽春彈也是光芒拿下此役的關鍵，現在光芒正以69勝50敗，占據美聯外卡第二名。