MLB／兒子難纏 查普曼對決小葛雷諾13球成經典

2019-08-12 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



耗了13球，查普曼才讓小葛雷諾敲出滾地形成雙殺。 美聯社 分享 facebook

洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）在2011年對葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.）只用5球就送出三振，兒子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）卻沒那麼好收拾，兩人今天的對決耗了13球，查普曼才讓小葛雷諾敲出滾地形成雙殺。

洋基今天對上藍鳥僅以1：0領先，九局下一壘有人，派出終結者查普曼登板，藍鳥選擇小葛雷諾代打，查普曼前兩顆都是好球，但接下來小葛雷諾不斷纏鬥，甚至將其中一球敲到左外野二層看台界外，直到第13球、99.6哩的速球才敲成游擊方向滾地，形成雙殺，三振掉畢吉歐（Cavan Biggio）守下勝利。

查普曼表示：「當時心裡想的當然是讓他出局，就是這麼簡單，但那是一個很棒的打席，他讓我加班，我投到內角、投滑球、投二縫線，結果都沒用，這真的是他很棒的一個打席。」

這可能是查普曼十年來面對最長的一個打席，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）認為小葛雷諾前途不可限量，「我從來沒看過有人在主場打雙殺打還受到球迷歡呼，小葛雷諾面對最棒的終結者，這打席值得一看。」

由於一壘有人，小葛雷諾隨時有可能一棒逆轉比賽，藍鳥先發投手索頓（Trent Thornton）表示：「我在休息室看球，瘋狂流手汗，如果他打中，一定會飛很遠，大家都很期待，任何一球都可能發生任何事。」