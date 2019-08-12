MLB／功夫熊貓憶遭紅襪釋出：真的很受傷

2019-08-12 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「功夫熊貓」山多瓦坦言，當初被紅襪釋出真的很受傷。 美聯社 分享 facebook

「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）雖然現在已經重返巨人隊懷抱、延續職業生涯，但對於過去待在紅襪的鬱悶時光，仍心有戚戚焉，他坦言，「被紅襪釋出真的很受傷。」

山多瓦2014年跟隨巨人奪下世界大賽冠軍後，以自由球員身分和紅襪簽下五年9500萬美元合約，但接下來打不出身價，還飽受傷勢困擾影響出賽，讓紅襪2017年季中宣布釋出，認賠4950萬美元。

山多瓦談及這段過往時表示，「真的很傷人，尤其我當時從傷兵名單回來，克服了許多事，在波士頓讓我學習到經驗，紅襪是個很棒的球團，球迷也很強勢，他們想要看到球員的最佳表現，我上了一課。」

以渾圓體型走跳大聯盟多年的山多瓦，在紅襪時期積極瘦身，他說，「確實有很多批評，我的體重多次被嘲笑，但我學習把這些當作激勵和經驗。」

山多瓦和紅襪分手後不久，巨人就重新找回這位老搭檔，今天過33歲生日的他，本季繳出2成69打擊率、14轟和41分打點。

五年前山多瓦五年在紅襪時曾說，「我並不思念大多數前隊友。」不過巨人仍重新接納他，甚至兩周前的移動日，全隊穿上花襯衫和白褲搭乘專機，人人變身「功夫熊貓」，詮釋山多瓦的穿搭風格，當家球星波西（Buster Posey）說道，「這展示我們球隊能給出很多諒解。」