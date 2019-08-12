MLB／大谷猛打賞 本布恩「勵志」當天使英雄

2019-08-12 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷相隔八場再度繳出猛打賞表現，打擊率上升到2成90。 路透 分享 facebook

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今對紅襪五打數敲出三安打，相隔八場再度繳出猛打賞表現，打擊率上升到2成90，天使靠著本布恩（Anthony Bemboom）在十局上的安打，以5：4擊敗紅襪。

大谷翔平今天前兩打席都敲出安打，二局上的安打更帶有兩分打點，五局上紅襪換投後雖然吞下三振，不過七局上再敲安，九局最後一打席則以三振作收，總計三安、兩打點、兩次三振，大谷表示：「一打席、一打席都很重要，結果很重要，內容也重要，明天要繼續加油。」

大谷翔平近兩場合計敲出五安，不過在此之前陷入低潮，七場出賽合計19打數僅敲出三安，今天是本季第七次單場至少三安，如果持續同樣表現，對手佈陣可能改變，大谷表示：「不需要特別在意佈陣。」

天使在八局上靠著卡洪（Kole Calhoun）的陽春砲將比數追平，十局上本布恩在兩出局三壘有人時敲出安打，打回超前分，在天使隊首度出賽就幫助球隊拿下勝利。

本布恩的職棒生涯相當勵志，他在2012年被天使隊在第22輪選中，卻在小聯盟載浮載沉，2016年因規則五選秀轉隊洛磯，直到去年季末成為自由球員都未曾升上大聯盟。

休賽季時本布恩獲得光芒小聯盟合約，卻在春訓時受傷，直到今年5月才終於獲得人生第一次大聯盟初體驗，不過7月17日被光芒交易到天使隊，今天再度在大聯盟出賽，本布恩表示，當年選秀後就希望能穿著天使球衣在大聯盟亮相，「雖然繞了一圈，夢想還是實現了。」