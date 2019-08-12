MLB／韋蘭德飆11K無關勝負 金鶯再見轟吐悶氣

2019-08-12 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



儘管全場被太空人韋蘭德K得滿頭包，金鶯還是靠第九棒的伊茲擊出再見轟一吐怨氣。 美聯社 分享 facebook

太空人連勝之路遭金鶯九局下逆轉阻斷，終結者歐蘇納（Roberto Osuna）無法為球隊守住兩分領先，先被戴維斯（Chris Davis）敲出高飛犧牲打，緊接著讓埋伏在第九棒的伊茲（Rio Ruiz）送出兩分砲形成再見轟，終場太空人7：8輸球，中斷八連勝。

太空人今天派出王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發，他用球數偏高，五局投完就用了109球而退場，被敲個人今年單場最多的九支安打，但挨轟數全聯盟最多的他，今天沒讓球出牆。

韋蘭德此役共失四分，五局下丟掉的兩分，讓他錯過本季第16勝，一人出局後接連讓塞維里諾（Pedro Severino）和彼德森（Jace Peterson）敲出二壘安打和三壘安打，此時比數形成3：3平手，下一棒艾伯托（Hanser Alberto）補上高飛犧牲打，金鶯超前比數。

此役韋蘭德依舊K功驚人，全場飆出11次三振，連五場送出雙位數三振，本季累積217K，全聯盟僅次隊友柯爾（Gerrit Cole）的226K，距離生涯3000K里程碑也進入倒數，目前2923K，仍有機會趕在本季達成。

韋蘭德九局上才靠著布蘭特利（Michael Brantley）的三壘安打逃敗，這一棒不但清光一、二壘上的跑者，布蘭特利自己也憑著右外野手傳球失誤回到本壘，太空人攻下三分，卻沒能守住7：5至比賽結束。

太空人教頭辛區（A.J. Hinch）直言，「這是一場可以贏下的比賽，但他們剛好在比賽最重要的一刻，揮出最重大的一擊。」