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MLB／防禦率王回歸 柳賢振7局無失分

2019-08-12 08:21聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

柳賢振脫離十天受傷名單，在道奇主場先發對抗響尾蛇，他延續問鼎塞揚獎的表現，七局未失分，在隊友四轟火力加持下，道奇以9：3奪勝，柳賢振也笑納本季第12勝。

柳賢振因脖子痠痛跳過一場輪值，今天重返投手丘，面對第一名打者洛卡斯特羅（Tim Locastro）雖然投出觸身球，但接下來連續讓11人出局，四局上才被敲出安打，此役共被敲五安，另有一個四壞球保送，和四次三振。

柳賢振近兩場共13局投球都沒掉分，防禦率再降至1.45，遙遙領先其他投手，穩坐大聯盟防禦率王的寶座。

道奇打線力挺柳賢振，前三局打完就給予六分支援，透納（Justin Turner）和貝林格（Cody Bellinger）首局連兩棒開轟，兩人合獻三分打點，其中貝林格本季第38轟出爐，和大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）並列排行榜第二，落後給天使看板楚奧特（Mike Trout）及釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）一支。

透納五局下再揮陽春全壘打，完成單場雙響，今天個人進帳三分打點，和該局敲出高飛犧牲打的史密斯（Will Smith）並列隊上最多，史密斯在三局下另有一發兩分彈。

道奇本季主場戰績出色，擁有全聯盟最佳的48勝16敗，目前他們也以領先群雄的79勝71敗，比下洋基、太空人暫居本季最會贏球的隊伍，並在所屬的國聯西區握有19勝差領先。

柳賢振道奇

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