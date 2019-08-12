MLB／田中將大好投8局無失分 美日171勝現役最多

2019-08-12 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



前三場沒拿下勝投的的田中將大今天對藍鳥終於找回壓制力，投出八局無失分的超優質表現，與查普曼（Aroldis Chapman）攜手幫助洋基完封藍鳥，加上賈納（Brett Gardner）打回唯一一分，以1：0獲勝。

這是田中將大近八場第二次投出符合優質先發的比賽，前七戰合計31.2局，被敲48支安打，包括九發全壘打，投出13次四壞保送，期間防禦率是10.23。

田中將大今天面對第一名打者比切特（Bo Bichette）就被跑出內野安打，不過田中用雙殺形成另類三上三下，而且一路投到七局都未被敲安，中間只有第二局史莫克（Justin Smoak）靠失誤上壘，直到八局才被史莫克敲出本場第二安。

田中將大九局原本要挑戰本季第二次完封，但被朱力（Brandon Drury）敲安後退場，總計八局投球僅用了94球，被敲三安，沒有投出四壞，送出四次三振，田中將大表示，變化球狀況不錯，能夠幫助自己取得好球，「控球面來說，都能投到想要的位置。」

包括雙重賽在內，洋基近10天打了11場比賽，田中將大的好投無疑減輕牛棚負擔，田中表示：「一開始確實會想盡量投長局數，不過一但開始比賽後，就不會想這些，只會專心跟打者對決。」

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也誇獎說：「今天的田中將大是最經典的他，我們打者揮棒都不錯，不過他就是能把球壓低，破壞打者平衡。」

田中將大這一勝是本季第八勝，也是美職生涯第72勝，美日職合計共拿下171勝，讓他超越中日龍隊松坂大輔、巨人隊岩隈久志，成為現役勝投最多的日籍投手。