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組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00tyruschen

全大聯盟近況最火熱的球隊無疑是大都會隊。就在半個多月前他們的戰績只有46勝55敗，不僅落後分區第一的勇士多達13場勝差，甚至跟海盜並列國聯倒數第二。針對球隊總管范維格南（Brodie Van Wagenen）的指責一下子全部出爐。因為他去年冬天一上任就大動作頻頻，除了跟水手交易來還有5年1.2億美元高薪合約在身的老二壘手卡諾（Robinson Cano）及救援王迪亞茲（Edwin Diaz）外、又砸了數千萬網羅救援投手法米利亞（Jeurys Familia）、內野手勞瑞（Jed Lowrie）及捕手拉莫斯（Wilson Ramos）等多位自由球員。如今從事後之明看來這些動作不僅徒勞無功而且有害。

卡諾從水手來到大都會後，成績大幅下滑，OPS.710是生涯新低，他最近還因為腿部...
卡諾從水手來到大都會後，成績大幅下滑，OPS.710是生涯新低，他最近還因為腿部拉傷而進了傷兵名單。 美聯社
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與此同時，大都會內部還不斷傳出范維格南「遙控」換投、總教練卡洛威（Mickey Callaway）對記者爆粗口、范維格南對卡洛威砸椅子的大小風波。然而就在大家認為他們本季已宣告出局，該趁早將仍有價值的強投辛德賈德（Noah Syndergaard）等人交易出去的同時。大都會卻有如絕地逢生，贏下最近16場比賽的15場。

值得注意的是，大都會這一波接連締造七連勝及八連勝的佳績，並不是因為范維格南精心組成的「大團」突然開竅，事實上他們之中除了拉莫斯之外毫無功勞可言，這一切全都靠年輕球員的貢獻。其中包括15戰轟出7發全壘打的外野手康佛托（Michael Conforto，26歲）、身為開路先鋒卻也轟出6發的二年級新星麥尼爾（Jeff McNeil，27歲）、今年一月才剛從太空人換來打擊隨即大放異彩的三壘兼外野手戴維斯（J.D. Davis，26歲），再加上超級新人阿隆索（Pete Alosno，24歲）打擊回溫、游擊手羅沙里歐（Amed Rosario，23歲）也頗有貢獻，這才將大都會從絕望的谷底拉回到季後賽競爭者之列。

大都會本季的年輕打者一起大爆發，像是一壘手阿隆索(左)和外野手康佛托(右)就分別...
大都會本季的年輕打者一起大爆發，像是一壘手阿隆索(左)和外野手康佛托(右)就分別敲出38轟和25轟！ 美聯社
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大都會這半個多月的戰績狂飆，正是近年來大聯盟各隊打者不斷年輕化獲得成功的縮影。根據進階數據網站FiveThirtyEight統計，26歲以下打者對球隊的貢獻度百分比從1995年的不到20%一路攀升，到去年已經成長為翻倍的43.2%。繼前年賈吉（Aaron Judge）及貝林格（Cody Bellinger）雙雙奪下新人王、去年亞古納（Ronald Acuna Jr.）及索托（Juan Soto）雙雄並起後，今年一鳴驚人的菜鳥更有如過江之鯽。

從季初開始先是有阿隆索、兩大超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、塔帝士（Fernando Tatis Jr.）及海盜菜鳥外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）砲聲不斷；進入五月後最近剛擊出再見全壘打的釀酒人二壘手蓋斯頓日浦（Keston Hiura）及單場三響砲的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）繼之而起；緊接著又有另一位「星二代」比切特（Bo Bichette）及紅人新人艾奎諾（Aristides Aquino）甫登場就技驚四座。前者成為「打擊之神」泰德．威廉斯（Ted Williams）以來第一位連九場擊出長打的菜鳥，後者則在昨天單場三響砲後追平生涯前十場的全壘打紀錄（7支）。可見年輕化的浪潮不但方興未艾，新生代打者接管大聯盟的時刻也已然到來。

本季的超級新人打者本來就已經一大堆了，最近紅人又冒出一個艾奎諾，近4戰16打數打...
本季的超級新人打者本來就已經一大堆了，最近紅人又冒出一個艾奎諾，近4戰16打數打出9支安打，其中竟然有6支是全壘打，打下了9分打點 美聯社
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有了這麼多成功的例子，如今所有球隊都不吝給予年輕球員更多機會，他們表現的空間也越來越大。去年26歲以下打者的上場時間已佔到全部打者的38.4%，是1987年以來的新高。事實也證明這些年輕人的表現跟前輩相比毫不遜色。上一季25歲以下打者的OPS比全聯盟平均還高出3個百分點。

更重要的是，想要打造有競爭力的球隊，也非得靠自己養出一批堪當大任的新人不可。就以近三年拿下冠軍的小熊、太空人及紅襪為例，個個都是自家培養出多位主力打者，後起之秀又能源源不絕。小熊繼布萊恩（Kris Bryant）拿下MVP後，近兩年又有游擊手貝茲（Javier Baez）票選第二。由亞土維（Jose Altuve）、史布林格（George Springer）、柯瑞亞（Carlos Correa）及布萊格曼（Alex Bregman）所組成的史上最強打線之一，也全都出自太空人自家農場。至於最近盛傳可能留不住去年MVP得主貝茲（Mookie Betts）的紅襪，同樣有今年表現更上層樓的三游組合狄佛斯（Rafael Devers）、波賈茲（Xander Bogaerts）及外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）已準備好承擔重責大任。

太空人陣中一卡車的大砲幾乎都是自家培養出來的好手，像三壘手布萊格曼(右)本季打擊...
太空人陣中一卡車的大砲幾乎都是自家培養出來的好手，像三壘手布萊格曼(右)本季打擊成績又要繼續創生涯新高了。 美聯社
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即便是連兩年在世界大賽鎩羽的道奇打線，也是靠不斷養出游擊手席格（Corey Seager）、貝林格以及外野手佛度戈（Alex Verdugo）、捕手史密斯（Will Smith）等新人做為主力。事實上，綜觀目前六個分區第一，上自洋基及前述的太空人、小熊、道奇，下至這兩年崛起的勇士及雙城，無一不是靠自己養出一批可用之兵，這才得以揚眉吐氣。

相對之下，這一季想要反其道而行的除了大都會外，還有跟他們同區的難兄難弟費城人。費城人自己原本並不乏霍金斯（Rhys Hoskins）、金格利（Scott Kingery）等相當不錯的年輕打者，但握有大筆預算空間的他們去年冬天迫不及待「大肆揮霍」，除了簽下自由球員市場最大獎的哈波（Bryce Harper），又靠多筆交易換來捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及游擊手塞古拉（Jean Segura）等多位明星球員，目的就是想要快速打造出一隻常勝軍。如今這兩隊雖還能躋身外卡競爭之列，但已幾乎看不到準備靠子弟兵衛冕東區冠軍的勇士車尾燈。

費城人季前千拜託萬拜託才得以花重金簽下強打哈波，結果他目前的.249打擊率、22...
費城人季前千拜託萬拜託才得以花重金簽下強打哈波，結果他目前的.249打擊率、22支全壘打顯得非常不值得，在全聯盟的打者戰力排名中連前20名都進不了。 美聯社
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近年來隔壁棚的NBA「組團」蔚為風尚，明星球員的話語權也越來越大。大聯盟由於競賽性質迥異，不是僅靠少數兩三人之力就能問鼎冠軍，再加上球隊跟球員之間的角力明顯球隊佔上風，因此並未出現相同情形。就連聯盟第一人楚奧特（Mike Trout）在看到眾多明星自由球員乏人問津後，也乖乖選擇提前與母隊續約。如今新人大物輩出，一線強隊不約而同均以自家年輕球員為骨幹，大都會及費城人砸下重金，成效卻遠不如預期的窘狀又近在眼前，在在都已顯示出，想要打造一隻長久具有競爭力的球隊，唯有靠自己不斷培養出一批優秀的年輕打者，才是真正的不二法門。

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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