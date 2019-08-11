MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30 台灣醒報 台北報導



有了古巴新重砲艾瓦瑞茲，太空人隊打線更無缺陷，棒次擺開幾乎沒有弱棒。 路透 分享 facebook

MLB太空人打線在超級新人艾瓦瑞茲助拳下創造新紀錄，把棒球比賽打成美式足球的比分！

美聯西區龍頭太空人11日面對金鶯隊打出一場慘案，團隊刷新隊史單場得分新高（23）、又改寫隊史單場長打數（13），終場以23：2血洗金鶯。最大功臣、古巴新人艾瓦瑞茲繳出單場三響砲、狂掃7分打點的佳績，他瘋狂的打擊成績也被列為本季新人王熱門人選。

太空人重擊金鶯

根據《MLB官網》報導，目標爭冠的太空人在交易大限前只補齊先發陣容，並未對打線多做著墨是合理的，因為他們根本無須擔憂打線。11日作客金鶯隊的比賽，團隊狂炸6轟、猛灌23分，改寫隊史多項打擊紀錄，包含單場最多長打數（13支）、單場最高得分（23分）、單場最高勝分差等。

而太空人本役最狂的打者則是古巴超級菜鳥艾瓦瑞茲，這位年僅22歲的左打砲手單場揮出3發全壘打、狂灌7分打點，打點數累積到51分，一舉超越傳奇球星威廉斯（T.Williams），成為史上前45場比賽打出最多打點的新秀，總計艾瓦瑞茲目前OPS（攻擊指數）高達1.175，光看數字是全聯盟之冠，外媒也開始把他列入新人王熱門。

幾乎預約新人王

《Sports Casting網》報導，談及艾瓦瑞茲本季表現只能以「屠殺」來形容，他在56場小聯盟3A的比賽繳出3成43打擊率、23轟，OPS同樣是破1的1.184，算上大聯盟這45場球賽，他整季根本沒低潮，衡量球員整體表現的WAR指數顯示，才打45場的艾瓦瑞茲累積的WAR已接近其他競爭新人王的選手（光芒隊羅威等人），若照此狀態類推，他把新人王頭銜收入口袋，只是時間問題。

唯一不確定因素是他的打數問題，由於太空人重砲林立，幾乎無法守備的艾瓦瑞茲上場機會受限，球團若要火力最大化，讓葛里奧取代外野手雷迪克、艾瓦瑞茲來守一壘，可能會導致防守出狀況；但退一步說，艾瓦瑞茲就算不先發上場，太空人只要有他在板凳上隨時待命，不論是當先發前輩們的保險，或是在關鍵時刻當代打上場，他的威脅性不比聯盟任何一位強打者低。

【更多精采內容，詳見 】