親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

獨／男星幫拍照嫩妻瞬間臉僵 驚見窗外裸女做這事

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北市・三峽】雲森三瀑之姊妹瀑布心靈谷完攻富士山吉田線
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30台灣醒報 台北報導

有了古巴新重砲艾瓦瑞茲，太空人隊打線更無缺陷，棒次擺開幾乎沒有弱棒。 路透
有了古巴新重砲艾瓦瑞茲，太空人隊打線更無缺陷，棒次擺開幾乎沒有弱棒。 路透
分享

MLB太空人打線在超級新人艾瓦瑞茲助拳下創造新紀錄，把棒球比賽打成美式足球的比分！

美聯西區龍頭太空人11日面對金鶯隊打出一場慘案，團隊刷新隊史單場得分新高（23）、又改寫隊史單場長打數（13），終場以23：2血洗金鶯。最大功臣、古巴新人艾瓦瑞茲繳出單場三響砲、狂掃7分打點的佳績，他瘋狂的打擊成績也被列為本季新人王熱門人選。

太空人重擊金鶯

根據《MLB官網》報導，目標爭冠的太空人在交易大限前只補齊先發陣容，並未對打線多做著墨是合理的，因為他們根本無須擔憂打線。11日作客金鶯隊的比賽，團隊狂炸6轟、猛灌23分，改寫隊史多項打擊紀錄，包含單場最多長打數（13支）、單場最高得分（23分）、單場最高勝分差等。

而太空人本役最狂的打者則是古巴超級菜鳥艾瓦瑞茲，這位年僅22歲的左打砲手單場揮出3發全壘打、狂灌7分打點，打點數累積到51分，一舉超越傳奇球星威廉斯（T.Williams），成為史上前45場比賽打出最多打點的新秀，總計艾瓦瑞茲目前OPS（攻擊指數）高達1.175，光看數字是全聯盟之冠，外媒也開始把他列入新人王熱門。

幾乎預約新人王

《Sports Casting網》報導，談及艾瓦瑞茲本季表現只能以「屠殺」來形容，他在56場小聯盟3A的比賽繳出3成43打擊率、23轟，OPS同樣是破1的1.184，算上大聯盟這45場球賽，他整季根本沒低潮，衡量球員整體表現的WAR指數顯示，才打45場的艾瓦瑞茲累積的WAR已接近其他競爭新人王的選手（光芒隊羅威等人），若照此狀態類推，他把新人王頭銜收入口袋，只是時間問題。

唯一不確定因素是他的打數問題，由於太空人重砲林立，幾乎無法守備的艾瓦瑞茲上場機會受限，球團若要火力最大化，讓葛里奧取代外野手雷迪克、艾瓦瑞茲來守一壘，可能會導致防守出狀況；但退一步說，艾瓦瑞茲就算不先發上場，太空人只要有他在板凳上隨時待命，不論是當先發前輩們的保險，或是在關鍵時刻當代打上場，他的威脅性不比聯盟任何一位強打者低。

【更多精采內容，詳見

金鶯MLB
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

MLB／今日戰績表 睽違2個多月前田好投奪勝

2019-08-11 16:07

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／牛棚球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57

MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47

MLB／才8月上旬 雙城刷新隊史單季全壘打量

2019-08-10 12:37

MLB／9局下驚奇逆轉 大都會7連勝衝進外卡

2019-08-10 12:16

MLB／一個字都沒說 洋基賈納遭「誤判」逐出場

2019-08-10 11:24

MLB／與教頭爆衝突 戴維斯坦言一時崩潰

2019-08-10 10:57

MLB／達比修挨三轟吞敗 包爾奪轉隊後首勝

2019-08-10 10:52

MLB／陳偉殷投3局飆3K 連9.2局無失分

2019-08-10 10:36

MLB／大谷賽前展怪力 重現紅襪球場最遠轟傳說

2019-08-10 10:04

MLB／全壘打激增 紅襪教頭：打者只想揮大棒

2019-08-10 09:16

MLB／不是菜鳥也難逃 王維中穿球衣跑腿買咖啡

2019-08-10 08:05

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00
看更多

熱門文章

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

口誤要林書豪去NBA擦地板 央視正妹主播挨批

2019-08-11 13:25

MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43

日職／王柏融挨球吻左腳踝挫傷 狀況還要觀察

2019-08-10 18:44

NBA／畢斯利預計簽約活塞 促08年狀元榜眼合體

2019-08-11 12:40

世界盃男籃／字母哥牛刀小試 率希臘大勝匈牙利

2019-08-11 14:25

中國舉辦名人慈善賽 林書豪帶冠軍金盃現身

2019-08-11 12:05

世界盃男籃／皮朋仍看好美國隊：但得證明自己

2019-08-11 09:27

中職／獨盟新洋投報到？猿隊買斷多明尼合約

2019-08-11 10:43

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

NBA／哈登、衛少不搭？ 塔克：痛恨這種說法

2019-08-11 10:07

MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47

NBA／官網評近10年前3隊 加碼預測下個10年

2019-08-11 14:50

世界盃男籃／點名米歇爾夠拚 華克：像另一個我

2019-08-11 11:08

中職／彭政閔回顧天母球場 球迷砸雞蛋印象最深

2019-08-10 17:08

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／牛棚球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57

世界盃男籃／為波總而戰 庫茲瑪：最愛的教頭

2019-08-11 11:57

中職／連3季20轟創本土紀錄 張志豪盼成最佳範例

2019-08-10 20:55

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

日職／前役遭觸身球 王柏融隨隊未先發

2019-08-11 11:41

中職／張志豪連3季20轟：不是瘦小就不行

2019-08-11 00:38

中職／全壘打轟不停 林益全：頭腦可和身體結合

2019-08-10 16:42

中職／兄弟8：1克悍將 彭政閔出場球迷仍激動

2019-08-10 20:52

日職／傷癒才剛復出 大王又挨觸身球

2019-08-11 00:45

中職／林智勝敲兄弟本季百轟 伍鐸挨轟數第一

2019-08-11 14:48

小馬青少棒／首局海灌9分 中華隊輕取波多黎各

2019-08-11 09:09

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

中職／張志豪連3季20轟 兄弟擊敗悍將

2019-08-10 20:19

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

中職／獅隊林安可一軍亮相！ 生涯首戰先發第3棒

2019-08-10 16:49

中職／猿隊尼克斯完封勝 花蓮球場頭一遭

2019-08-11 00:41

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42

亞洲沙排／顧乃涵、劉碧欣 台灣內戰奪勝

2019-08-11 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top