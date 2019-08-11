MLB／太空人菜鳥也三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



菜鳥艾瓦瑞茲（右）生涯首場三響夜，和紅人的艾奎諾攜手合演大聯盟史上第一次兩名菜鳥同日三響。 美聯社 分享 facebook

金鶯球又成為任人宰割的屠場，今天踢館的太空人全場轟出六發全壘打，菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）更上演生涯首場三響之夜，最後他們創下隊史單場得分新高，以23：2血洗金鶯。

在單場25支安打的帶動下，太空人只有第四局和第八局空手而歸，包含布萊格曼（Alex Bregman）、亞土維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）都挹注全壘打，其中柯瑞亞474呎遠的陽春砲，成為金鶯球場最遠轟。

古瑞爾（Yuli Gurriel）單場四安為全隊最多，另有五人繳出三安居次，當中包含三支安打都是全壘打的小將艾瓦瑞茲，他分別在第一局、第七局和第九局開轟，依序入袋一分、四分和兩分打點，和紅人的艾奎諾（Aristides Aquino）攜手合演，大聯盟史上第一次兩名菜鳥同日三響。

22歲的艾瓦瑞茲不僅成為太空人第一位單場三響的菜鳥，生涯前45場比賽累積51分打點，也超越了名人堂傳奇球星威廉斯（Ted Williams）在1939年留下的47分打點大聯盟紀錄。

今天還不是金鶯主場最慘一役，過去他們也曾三度被對手豪取20分以上，以2007年的3：30輸給遊騎兵為最慘。

太空人先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）五局失一分，愜意收下轉隊後的二連勝，至於太空人目前不但正處八連勝，近21場狂贏18場，戰績衝向全聯盟最佳。