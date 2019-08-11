MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基24歲小將弗瑞茲爾表現不差卻無法升上大聯盟，讓他忍不住向記者大吐苦水 美聯社 分享 facebook

洋基24歲小將弗瑞茲爾（Clint Frazier）在六月中旬被下放到3A，儘管這期間外野出現傷兵，也沒被叫回大聯盟支援，讓他忍不住向記者大吐苦水，「沒把我放在大聯盟真是瘋了。」

隨著季中交易落幕，沒成為交易籌碼的弗瑞茲爾續待洋基小聯盟，並按照上頭指示，磨練防守功力，不過他似乎已經沉不住氣，「我知道我不是個完成品，但我不知道大聯盟那有誰已經是完成品，我認為我應該去大聯盟接受檢驗，無論是打擊或者外野守備，可惜我不是決策者，只能繼續在這幫忙3A。」

弗瑞茲爾季初在洋基打過53場比賽，2成83打擊率、11轟和34分打點，帳面成績不差，卻因老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的到來，被迫讓出25人名單，當時他就直呼，「很難吞下去。」

弗瑞茲爾坦言，被下放後曾找總管凱許曼（Brian Cashman）開門見山懇談，問他需要怎麼做才能回到大聯盟，答案在於防守。

6月初和紅襪的比賽，弗瑞茲爾曾發生外野守備失誤，影響比賽結果，隔天他被媒體追問，「每個人都想把我寫得該關進青少年教養院，我不會生氣，畢竟是我自找的，現在我所有的動力就是當好防守者，要是我幸運接到回大聯盟的電話，我想要在外野時轉頭，看到大家臉上露出這傢伙有在小聯盟努力的表情。」