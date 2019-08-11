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MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

天使強打楚奧特（Mike Trout）今天在六局上敲出兩分砲，幫助球隊以12：4擊敗紅襪隊，終止八連敗，也是個人在芬威球場的首轟，完成美聯15個球場全開轟的滿貫紀錄。

楚奧特從波瑟羅（Rick Porcello）手中敲出越過左外野的全壘打，個人在芬威球場出賽第22場、第90打數，終於向「綠色怪物」復仇，楚奧特在芬威球場累計打擊率3成44、14分打點，他表示：「我曾經有幾球原本以為會是全壘打，但打到綠色怪物，也只能接受。」

楚奧特完成在美聯全數球場開轟的最後一塊拼圖，大聯盟30隊的主場中，也在其中24個球場開轟，剩下響尾蛇、國民、費城人、紅雀、海盜、小熊，楚奧特表示，自己沒特別注意未曾在芬威球場開轟，「不過隊友常常會拿這點嘲笑我，特別是卡洪（Kole Calhoun）。」

今天開轟後，連總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）也加入開楚奧特玩笑的行列，奧斯穆斯球員時期在芬威球場敲出一轟，他跟楚奧特說：「現在我們在芬威球場的全壘打數是一樣的。」

不過奧斯穆斯也說：「我認為楚奧特表現比我好太多了，我的全壘打只是剛剛好越過綠色怪物，掉在觀眾席前面的防護網，有些人就是能把球敲得比我遠。」根據Statcast紀錄，楚奧特這記直接飛出場外的全壘打，距離428呎。

這發全壘打也是楚奧特本季第39轟，追上釀酒人葉力奇（Christian Yelich）並列大聯盟最多，也追平個人去年整季全壘打數，與個人單季最多的41轟距離不遠。

楚奧特大聯盟
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