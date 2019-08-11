MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



旅美投手陳偉殷昨天對勇士隊完美中繼三局，連續解決九名打者，未被對手上壘還送出三次三振，好表現被外界注意到，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）也說，如果撇除薪水因素，「陳偉殷很有價值。」

今年從先發投手轉任專職牛棚的陳偉殷，開季防禦率一度來到24.75的高峰，但隨著近四場、8局未失分，如今已下修到6.24，下半季出賽九場、投了16局，約是上半季的一半局數，不過防禦率僅2.25。

陳偉殷在2016年與馬林魚簽下5年8000萬美元合約，由於採「背厚式」今年球季年薪2000萬美元，明年則是2200萬美元，也讓馬林魚將他移往牛棚這個決定看起來並不划算。

雖然本季帳面成績不佳，不過陳偉殷多次擔任長中繼，在先發投手提前退場時吃下該有局數，馬丁利仍從中看見價值，馬丁利表示：「或許他的價值不是當初我們簽約時的評估，不過他還是有能力貢獻，能夠幫助球隊度過整個球季。」

馬丁利表示：「我知道他今年受到一些批評，如果扣除掉薪水這件事，雖然不太容易，不過只去關注他場上的表現，像是昨天的比賽一樣，能夠達成我們的期待，解決掉左打，從這點來看是有價值的球員。」

馬林魚今年想要培養年輕先發投手，因此將34歲的陳偉殷移往牛棚，雖然一開始表示仍有可能先發，不過在近期烏雷納（Jose Urena）受傷情況下，仍傾向找年輕人遞補空缺。