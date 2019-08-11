MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



陳偉殷投出本季代表作。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

效力馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，昨天對勇士隊之戰上場中繼，投三局、讓對手九上九下、無失分，個人連四場出賽無失分，但馬林魚仍以四比八落敗。

陳偉殷昨天在六局上、馬林魚以○比六落後的戰況登板中繼，沒有再讓球隊繼續失血，投三局連續解決九名打者；這是他本季後援出賽投最長局數、且無失分的代表作。

今年陳偉殷專職後援，除了昨天比賽，另有兩次投滿三局，分別是五月廿七日對國民隊被敲六安、失四分，七月廿八日對響尾蛇隊被敲四安、失兩分。

今年轉換身分後，陳偉殷一度不適應，但他很清楚成績最重要，其餘都是藉口，日前接受「世界日報」專訪，他說：「有調整心態，現在覺得上場後就盡量不去多想。」

陳偉殷給自己任務，「不管狀況怎麼樣，只要上場，就是盡量想辦法壓住打者」，他最近的速球狀況不錯，「自信有慢慢找回來，不是很在乎速度，如果有控好，就比較理想」。

陳偉殷昨天投卅三球、廿顆好球，最快球速約一百五十公里，投出三次三振、無保送；他在八月一日對雙城隊投二點一局，四日對光芒隊投○點二局、六日對大都會隊投兩局皆無失分。

陳偉殷本季已出賽卅四場、投四十九局，被敲出六十支安打、九支全壘打，失卅五分、責失卅四分，另投出四十七次三振、十三次保送，戰績一敗三中繼成功、防禦率六點二四。