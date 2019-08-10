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MLB／9局下驚奇逆轉 大都會7連勝衝進外卡

2019-08-10 12:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

弗瑞茲爾擊出關鍵三分砲。 路透
弗瑞茲爾擊出關鍵三分砲。 路透
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明星賽後大都會持續上演驚奇之旅，今在主場迎戰國民，帶著三分落後進入九局下，弗瑞茲爾（Todd Frazier）先以三分砲追平比數，康佛托（Michael Conforto）補上再見安打，以7：6完成大逆轉，近15戰狂收14勝，衝進國聯外卡席位。

敲出生涯第一支再見安打的康佛托激動地在場上脫掉上衣，接受轉播單位的賽後訪問，並讓隊友潑水慶功，大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）樂見歡樂的氣氛，「當大夥們把上衣脫了，那大概是個好日子。」

比賽前半段形成投手戰，大都會先發投手是剛從藍鳥交易來的史卓曼（Marcus Stroman），今天是他轉隊後首度在主場先發，投六局失四分，帶有九次三振。

國民先發史特拉斯堡（Stephen Strasburg）則是技高一籌，投七局僅掉三分，三局下K掉弗瑞茲爾，讓他進帳生涯第1622次三振，成為國民隊史的三振紀錄保持者，這場共有六次三振入袋。

國民九局上多添一分，讓終結者杜利托（Sean Doolittle）帶著6：3的領先登板關門，他卻在面對三名打者後被追平比數，遭弗瑞茲爾狙擊三分打點全壘打，兩人出局後，也沒守住一、二壘有人的危機，讓康佛托用右外野深遠安打送回再見分。

在今天的比賽之前，大都會本季前八局打完比數落後的情況下，44場比賽統統以輸球收場，不過他們沒讓悲劇重演，以驚喜戲碼拉出七連勝，和紅雀、釀酒人並列國聯外卡第二。

大都會國民
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