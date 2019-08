MLB／9局下驚奇逆轉 大都會7連勝衝進外卡

弗瑞茲爾擊出關鍵三分砲。 路透 分享 facebook 明星賽後大都會持續上演驚奇之旅,今在主場迎戰國民,帶著三分落後進入九局下,弗瑞茲爾(Todd Frazier)先以三分砲追平比數,康佛托(Michael Conforto)補上再見安打,以7:6完成大逆轉,近15戰狂收14勝,衝進國聯外卡席位。

敲出生涯第一支再見安打的康佛托激動地在場上脫掉上衣,接受轉播單位的賽後訪問,並讓隊友潑水慶功,大都會總教練卡洛威(Mickey Callaway)樂見歡樂的氣氛,「當大夥們把上衣脫了,那大概是個好日子。」

比賽前半段形成投手戰,大都會先發投手是剛從藍鳥交易來的史卓曼(Marcus Stroman),今天是他轉隊後首度在主場先發,投六局失四分,帶有九次三振。

國民先發史特拉斯堡(Stephen Strasburg)則是技高一籌,投七局僅掉三分,三局下K掉弗瑞茲爾,讓他進帳生涯第1622次三振,成為國民隊史的三振紀錄保持者,這場共有六次三振入袋。

國民九局上多添一分,讓終結者杜利托(Sean Doolittle)帶著6:3的領先登板關門,他卻在面對三名打者後被追平比數,遭弗瑞茲爾狙擊三分打點全壘打,兩人出局後,也沒守住一、二壘有人的危機,讓康佛托用右外野深遠安打送回再見分。

在今天的比賽之前,大都會本季前八局打完比數落後的情況下,44場比賽統統以輸球收場,不過他們沒讓悲劇重演,以驚喜戲碼拉出七連勝,和紅雀、釀酒人並列國聯外卡第二。

