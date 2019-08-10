MLB／一個字都沒說 洋基賈納遭「誤判」驅逐出場

2019-08-10 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



賈納(右)。 美聯社 分享 facebook 在場邊一個字都沒說，洋基外野手賈納（Brett Gardner）卻被主審認錯人，遭「誤判」驅逐出場，導致他氣憤的衝上場爭執，在教練阻擋下才避免發生肢體衝突，洋基也以2：8敗給藍鳥，終止本季最長的九連勝。

洋基陶企曼（Mike Tauchman）、福特（Mike Ford）各敲出一轟，將連續全壘打場次推進到12場，也是球隊連續8場至少兩轟，但全場也只拿下這兩分，藍鳥光靠簡森（Danny Jansen）在四局下的三分砲就已超越。

不過洋基最大挫折來自對主審席戈（Chris Segal）好球帶的不滿，四局上梅賓（Cameron Maybin）先被低角度滑球三振，下一棒陶企曼打擊時又有爭議好球，洋基板凳席群起鼓譟，席戈突然比出驅逐出場的手勢，總教練布恩（Aaron Boone）上場溝通後才知道是賈納被趕出場。

賈納得知後一臉困惑，衝上場與主審理論，堅持自己「一個字都沒說」，轉播單位也重播片段，賈納雖然拿起球棒敲著板凳席的天花板抗議，不過雙唇緊閉，說出「這什麼鬼判決，滾吧。」的是梅賓，賈納變成替罪羔羊，最終席戈並未改判。