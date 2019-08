MLB／一個字都沒說 洋基賈納遭「誤判」驅逐出場

賈納(右)。 美聯社 分享 facebook 在場邊一個字都沒說,洋基外野手賈納(Brett Gardner)卻被主審認錯人,遭「誤判」驅逐出場,導致他氣憤的衝上場爭執,在教練阻擋下才避免發生肢體衝突,洋基也以2:8敗給藍鳥,終止本季最長的九連勝。

洋基陶企曼(Mike Tauchman)、福特(Mike Ford)各敲出一轟,將連續全壘打場次推進到12場,也是球隊連續8場至少兩轟,但全場也只拿下這兩分,藍鳥光靠簡森(Danny Jansen)在四局下的三分砲就已超越。

不過洋基最大挫折來自對主審席戈(Chris Segal)好球帶的不滿,四局上梅賓(Cameron Maybin)先被低角度滑球三振,下一棒陶企曼打擊時又有爭議好球,洋基板凳席群起鼓譟,席戈突然比出驅逐出場的手勢,總教練布恩(Aaron Boone)上場溝通後才知道是賈納被趕出場。

賈納得知後一臉困惑,衝上場與主審理論,堅持自己「一個字都沒說」,轉播單位也重播片段,賈納雖然拿起球棒敲著板凳席的天花板抗議,不過雙唇緊閉,說出「這什麼鬼判決,滾吧。」的是梅賓,賈納變成替罪羔羊,最終席戈並未改判。

