MLB／與教頭爆衝突 戴維斯坦言一時崩潰

2019-08-10 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



戴維斯(右)與教頭海德。 美聯社 分享 facebook 金鶯一壘手戴維斯（Chris Davis）在8日對洋基之戰，與教頭海德（Brandon Hyde）在場邊爆發衝突，過程全被轉播單位捕捉到，戴維斯在賽後未受訪，今天首度面對媒體，坦言自己因打擊低潮，當下突然「崩潰了」。

戴維斯表示：「那是一個失控點，我想打擊低潮非常明顯，已經持續很長一段時間，我覺得每一晚都有做好自己的工作，不過那個系列賽的那個時間點，感覺全部都湧上來，導致我突然失控。」

金鶯在8日對洋基不僅以2：14輸球，戴維斯在五局上發生接球失誤，海德在換局時與他談話，卻看到戴維斯怒氣沖沖向前理論，幸好教練與隊友攔阻未發生衝突，海德逕自走回休息室，戴維斯留在板凳區一臉氣憤。

戴維斯在去年以1成68打擊率創下生涯新低，本季至今也僅1成81，未見改善，戴維斯認為，長期面對不順，總有爆發的一天，「很不幸的是在板凳區爆發，我寧願這是在室內出現，但已經發生了，也沒辦法回頭改變。」

對於戴維斯的行為，總教練海德表示：「他的行為是因為對自己的表現非常失望，我則是對他的反應很失望，我認為他在場上有些行為不合適，因此叫他來溝通；現在想想，應該要把他拉進走道再談，不要在大家的面前，結果你們都看到發生了什麼事。」

戴維斯在五局下被代打換下，今天也未先發，不過雙方都認為此事不會影響彼此關係，戴維斯表示：「我當下就知道不會有影響，因為那不是針對一個比賽狀態，而是我在最近幾周表現不佳。」海德也說，雖然這不是一件好事，但談開來之後，雙方都沒有問題了。