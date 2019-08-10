MLB／達比修挨三轟吞敗 包爾奪轉隊後首勝

2019-08-10 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有今天被擊出3轟，吞下敗投。 美聯社 分享 facebook 小熊今天作客紅人，達比修有先發投滿六局，挨了三發全壘打共掉四分，終場小熊以2：5不敵紅人，達比修承擔第六敗，紅人先發投手包爾（Trevor Bauer）以七局失一分拿下轉隊後首勝。

達比修有只用78球就退場，主因是追平本季個人單場挨最多的三發全壘打，他先在二局被菜鳥艾奎諾（Aristides Aquino）敲出兩分砲，紅人就此翻轉戰情，四局和六局各被打一發陽春砲，分別由蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和瓦托（Joey Votto）送出去。

達比修有只被敲出四支安打，不過都是長打，並且成為致命傷，好消息是，儘管本季一度陷入控球麻煩，他在近來連三場都沒有四壞球保送，此役還飆出九次三振，目前防禦率為4.43。

反觀小熊打線遭到紅人先發投手包爾（Trevor Bauer）壓制，前七局只得到一分，卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）在一局上敲出陽春砲，包爾退場後，小熊只在八局靠著觸身球保送擠回一分。

包爾在季中交易從印地安人來到紅人，今天是他在新東家的首秀，又是在主場，只被敲出三支安打，有兩個保送，上演11K三振秀，拿到本季第十勝，也是加入紅人的首勝。

為了慶祝包爾在紅人主場處女秀繳出好表現，當地披薩店端出好康，推出限時一周的免費披薩，給所有進場的球迷。