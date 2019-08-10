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MLB／陳偉殷投3局飆3K 連9.2局無失分

2019-08-10 10:36聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷。 路透
陳偉殷。 路透
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馬林魚旅美投手陳偉殷在相隔四天後登板，今對勇士在六局上中繼，投三局無失分，未被敲出安打，還送出三次三振，苦主包括今天敲出雙響砲的亞古納（Ronald Acuna Jr.），至今連四場登板無失分，不過馬林魚仍以4：8敗給勇士。

馬林魚先發投手史密斯（Caleb Smith）在五局被打爆，投4.2局失6分退場，陳偉殷在第六局接手，連三局都投出三上三下，而且都用三振收尾，依序三振亞古納、唐納森（Josh Donaldson）、捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers），另外有四次滾地球出局、兩次飛球出局。

陳偉殷是以直球為主，面對最後一名打者佛勞爾斯，還飆出整場最快的93哩，雖然未及上一場的93.6哩，不過搭配滑球、曲球以及變速球有不錯效果，用球數也十分精簡，只用33球就投出平本季最多的三局，陳偉殷另兩次投滿三局都用了50球以上。

陳偉殷上一場對大都會賽後曾表示，對直球的自信慢慢找回來，也利用這項優勢壓制打者。從好球率可以看出，殷仔今天投的33球有20顆好球，本季好球率67.7%，僅次於2015年的67.9%，三振比率也上升，去年K9值7.49原是生涯最高，今天賽後上升到8.63，維持到季末有望刷新。

陳偉殷在本季第三場登板對紅人兩局丟掉十分後，防禦率數字暴漲，不過近期狀況極佳，上次失分是7月28日被響尾蛇隊藍布（Jake Lamb）敲出兩分砲，目前已連9.2局無失分，防禦率也下修到6.24。

勇士首局靠著奧比斯（Ozzie Albies）陽春砲率先得分，亞古納在四局上的兩分砲也幫助球隊打下四分大局，馬林魚雖然在七局下攻下一分、八局下攻下三分，一度追到兩分差，不過亞古納在九局上再轟兩分砲，本季累積來到32轟，也拉開致勝的保險分。

陳偉殷馬林魚勇士
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