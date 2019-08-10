MLB／大谷賽前展怪力 重現紅襪球場最遠轟傳說

2019-08-10 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平在明星賽後的全壘打產量緊縮，至今只有一轟，不過天生怪力仍在賽前打擊練習中展露無疑。今天天使作客紅襪賽前，大谷將球扛到芬威球場著名的右外野紅色座椅附近，飛行距離估計接近502呎。

大谷翔平在芬威球場的賽前打擊練習吸引目光，除了將球打到記分板下的轉播單位攝影席外，還有相反方向的中左外野全壘打，不過更讓人驚豔的一轟，是打上深遠右外野看台。

在芬威球場整片綠色座椅中，右外野第42區37排的第21號座位的紅色特別突出，是紀念名人堂傳奇球星威廉斯（Ted Williams）在1946年6月揮出這座球場最遠距離的全壘打，今天賽前大谷翔平就是把球打到紅椅附近。

要把球打到紅椅的位置有多難？左打的紅襪退役球星沃恩（Mo Vaughn）和歐提茲（David Ortiz）都曾表示，不可能有人能將球打這麼遠，近幾十年來，也沒有人看過球飛到紅椅附近。

曾有建築師提出解釋，紅襪在1980年代增建看台，影響風勢助力，所以再也沒有人揮出接近威廉斯的一擊，如今生涯首度造訪芬威球場的大谷翔平，卻讓現場的人見證，成為最接近威廉斯全壘打傳說的球員。

Shohei Ohtani almost hit the “red seat” during batting practice before tonight’s game at Fenway Park. https://t.co/Eb0UawsbgP — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 9, 2019