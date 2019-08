MLB／大谷賽前展怪力 重現紅襪球場最遠轟傳說

大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平在明星賽後的全壘打產量緊縮,至今只有一轟,不過天生怪力仍在賽前打擊練習中展露無疑。今天天使作客紅襪賽前,大谷將球扛到芬威球場著名的右外野紅色座椅附近,飛行距離估計接近502呎。

大谷翔平在芬威球場的賽前打擊練習吸引目光,除了將球打到記分板下的轉播單位攝影席外,還有相反方向的中左外野全壘打,不過更讓人驚豔的一轟,是打上深遠右外野看台。

在芬威球場整片綠色座椅中,右外野第42區37排的第21號座位的紅色特別突出,是紀念名人堂傳奇球星威廉斯(Ted Williams)在1946年6月揮出這座球場最遠距離的全壘打,今天賽前大谷翔平就是把球打到紅椅附近。

要把球打到紅椅的位置有多難?左打的紅襪退役球星沃恩(Mo Vaughn)和歐提茲(David Ortiz)都曾表示,不可能有人能將球打這麼遠,近幾十年來,也沒有人看過球飛到紅椅附近。

曾有建築師提出解釋,紅襪在1980年代增建看台,影響風勢助力,所以再也沒有人揮出接近威廉斯的一擊,如今生涯首度造訪芬威球場的大谷翔平,卻讓現場的人見證,成為最接近威廉斯全壘打傳說的球員。

Shohei Ohtani almost hit the “red seat” during batting practice before tonight’s game at Fenway Park. https://t.co/Eb0UawsbgP

Did you see that? #Angels Shohei Ohtani hit one of the longest home run ever to the right field bleachers in #Fenway Park pic.twitter.com/7vk8xN1MkX