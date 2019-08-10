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MLB／全壘打激增 紅襪教頭：打者只想揮大棒

2019-08-10 09:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

釀酒人葉力奇目前領銜本季大聯盟最多39轟。 美聯社
釀酒人葉力奇目前領銜本季大聯盟最多39轟。 美聯社
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大聯盟全壘打產量不停創新高，除了被指官方用球有疑慮外，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）表示，打者只想揮大棒開轟也是原因之一，自家紅襪陣中也有這個問題。

今年大聯盟觸球率只有76%，創下2008年這項數據開始收集以來的歷史新低，柯拉表示，這跟打者一心追求全壘打的心態有關，「我認為許多球員揮大棒，想把球打到空中，其實有時候，滾地球才會幫助到我們。」

紅襪在得點圈有人時，有39%打席形成飛球，在全聯盟是第三高，但這些飛球只有10%飛過全壘打牆，是全聯盟第三低，讓柯拉不禁發問，「當把球打到空中是有機會形成全壘打，但頻率高嗎？我們現在活在一個2成打擊率和40轟的年代。」

紅襪在今天賽前的戰績是61勝56敗，在美聯東區排名第三，在外卡席次還落後5.5場勝差，不過柯拉強調，「我們還有時間，昨天你也看到了，當我們的王牌能投出來，對隊友和球迷產生許多激勵，希望我們能借此前進。」

紅襪王牌塞爾（Chris Sale）昨天主場對天使先發八局無失分，還飆出13次三振，一甩先前被打爆的陰霾，柯拉認為，關鍵除了塞爾找回球速外，還有他在第二球種的運用，「那顆滑球，讓他可以從後門拿到好球數，造成打者們出局，尤其是右打，當滑球能壓在好球帶下緣，他就能掌控比賽。」

紅襪大聯盟
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