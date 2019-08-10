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MLB／不是菜鳥也難逃 王維中穿球衣跑腿買咖啡

2019-08-10 08:05聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

即使今年已經是大聯盟第三個球季，去年還到韓職「過水」，王維中依舊逃不過菜鳥的命運，要幫前輩跑腿買咖啡。本周運動家作客小熊，王維中和其它三位年輕隊友被指名，穿著整套球衣到附近的星巴克買咖啡，不少路人對於職業球員公然亮相街頭，投以好奇的目光。

「惡搞」菜鳥買咖啡是大聯盟球隊拜訪小熊主場時的一項傳統，即使運動家今年沒有真正的大聯盟新鮮人，仍阻止不了隊職員想讓後輩們跑腿的念頭。在運動家官方推特公布短片中，王維中、馬丁尼（Nick Martini）、崔維諾（Lou Trivino）和貝瑟（Chris Bassitt）等四人，被要求穿著整套球衣出任務。

運動家在推特上寫著，「咖啡是必需品，即使對職業運動員也一樣，這些人在客場對決小熊之前，選了四名穿全套球衣的隊友去幫忙買咖啡。」

影片中王維中和其它三人走過球員通道，走出球場前往星巴克，總共外帶16杯咖啡離開，四個壯碩大漢雖然穿著整套球衣，卻各托著一盤咖啡走回球場，畫面充滿「違和感」，沿途有球迷喊著，「我們在比賽後來拍照吧。」連小熊球場工作人員都在他們通過安檢門時目瞪口呆。

由於馬丁尼從小在芝加哥郊區長大，在他的帶路下，一行人快速圓滿地完成差事，「還不算太糟，人們對我們尖叫著，說這些人一定是3A的，但我也聽到一些人喊著，運動家加油。」

運動家小熊王維中
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