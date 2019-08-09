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MLB／綽號球衣上陣 陳偉殷取名「Weigh-In」

2019-08-09 13:56世界日報 編譯組／綜合報導

陳偉殷。 路透
陳偉殷。 路透
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2019年職棒大聯盟「球員周末」（Players’ Weekend）定8月23日至8月25日舉行，職棒隊員這三天身穿戰袍姓氏可改成自取的綽號。不過亞裔球員還是比較「正經八百」，想不出什麼搞笑小名，索性「坐不改姓，行不改名」。像是目前效力屋崙運動家隊的台灣投手王維中（Wei-Chung Wang）仍用「王」做為綽號，洛杉磯道奇隊南韓投手柳賢振（Ryu Hyun Jin）用自己韓文姓名權充小名。邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷（Wei-Yin Chen）就比較有幽默感，利用諧音選擇「秤重」（Weigh-In）為搞笑綽號。

這是大聯盟第三年做此安排，目的在顯現球員個人風格，並與粉絲同樂。不過今年搞笑戰袍顏色比較嚴肅，採黑白色調，由主場球隊先挑選。為讓主審與打者看清楚看球，白隊投手必須戴黑帽。

8月4日在克利夫蘭完投九局，讓洛杉磯天使隊吃到苦頭的印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber），因為與小賈斯汀（Justin Bieber）同宗，連棒球卡都把兩人搞混。他的搞笑戰袍小名就是「非賈斯汀」（Not Justin），讓人看了會心一笑。

天使隊台柱楚奧特（Mike Trout）是公認童心未泯的大小孩，因此搞笑戰袍採用「小小小小小鬼頭」（Kiiiiid）為綽號。「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）上個球季能投能打，受封「秀場」（Showtime），因為前三字母相同，順理成章成為戰袍小名。

天使隊巨砲普荷斯（Albert Pujols）因開轟像自動生產一樣而受封「機器」（The Machine），戰袍綽號正是西班牙文的機器（La Maquina）。

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）很「偷懶」，小名是原名減兩個字母成為「克許」（Kersh）。守護神簡森（Kenley Jansen）把自己大名與加利福尼亞結合，變成「肯利福尼亞」（Kenleyfornia）。日裔投手前田健太（Kenta Maeda）把自己英文姓名各取三個字母，成為「前健」（MaeKen）。

天使賈斯汀
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