MLB／塞爾修好了 連七季200K史上第五人

2019-08-09 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



塞爾。 路透 分享 facebook 紅襪總教練柯拉（Alex Cora）宣稱「修好了」的隔天，塞爾（Chris Sale）以八局無失分、13次三振好投證明教頭所言不假，紅襪在他的率領下以3：0擊敗天使，全場僅有大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）從他手中各敲出一支安打。

塞爾本季成績不復以往，賽前成績為5勝11敗、防禦率4.68，柯拉昨天接受訪問時提到，已經找到塞爾投球機制上的問題，近期滑球狀態已經漸入佳境，「他的滑球越來越好，希望他能維持，下一步就是找回一個更好的塞爾。」

塞爾今天面對天使，僅用99球投滿8局，只被敲出2支安打，送出13K，也讓他的本季三振數來到206，連續七季跨過200K門檻，成為史上第五人。

塞爾表示，「我只是回到過去投得好時所做的事，我這個禮拜花了很多時間看影片，投手教練昨天也陪我分析影片，找出我的問題出在哪裡。」