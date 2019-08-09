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MLB／塞爾修好了 連七季200K史上第五人

2019-08-09 11:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

塞爾。 路透
塞爾。 路透
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紅襪總教練柯拉（Alex Cora）宣稱「修好了」的隔天，塞爾（Chris Sale）以八局無失分、13次三振好投證明教頭所言不假，紅襪在他的率領下以3：0擊敗天使，全場僅有大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）從他手中各敲出一支安打。

塞爾本季成績不復以往，賽前成績為5勝11敗、防禦率4.68，柯拉昨天接受訪問時提到，已經找到塞爾投球機制上的問題，近期滑球狀態已經漸入佳境，「他的滑球越來越好，希望他能維持，下一步就是找回一個更好的塞爾。」

塞爾今天面對天使，僅用99球投滿8局，只被敲出2支安打，送出13K，也讓他的本季三振數來到206，連續七季跨過200K門檻，成為史上第五人。

塞爾表示，「我只是回到過去投得好時所做的事，我這個禮拜花了很多時間看影片，投手教練昨天也陪我分析影片，找出我的問題出在哪裡。」

紅襪的3分都靠全壘打進帳，崔維斯（Sam Travis）在第二局敲兩分砲，里昂（Sandy Leon）在第五局追加陽春砲，將3：0優勢交到塞爾手中，8局投球有6局讓對手三上三下，天使全場唯一一次站上得點圈，為首局大谷翔平在兩人出局後敲出二壘安打，此後僅在第七局靠楚奧特的安打摸過一壘壘包。

球迷舉出K字板，紀錄塞爾的三振數。 美聯社
球迷舉出K字板，紀錄塞爾的三振數。 美聯社
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