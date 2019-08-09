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MLB／8年前買的地 女創辦人辭世後等到大聯盟賽事

2019-08-09 09:57聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

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2011年買下「夢幻成真（Field of Dreams）」拍攝場地，丹尼絲‧史提爾曼（Denise Stillman）的夢想，直到她因癌症離世九個月後，才在今天實現，大聯盟宣布白襪與洋基之戰將在這片玉米田上即將新建的棒球場開打。

這片位於愛荷華州的土地，在電影上映後成為棒球迷的熱門踩點場景，求售多年，於2011年由一批投資團隊買下，其中的靈魂人物就是史提爾曼，她創立Go The Distance Baseball公司，希望打造成這片土地成為棒球夢田，如同古柏鎮般的存在。

Go The Distance Baseball一度在2013年宣布，將在這片土地興建「全明星棒球天堂（All-Star Ballpark Heaven）」，包括24座用於三級棒球的球場，最大的球場容量為5000人，這項計畫案未獲當地居民通過而停擺，但當年拍攝電影的這座球場保存，也曾經修復翻新，至今仍是棒球迷的追夢景點。

史提爾曼在2018年11月因癌症病逝，今天大聯盟消息發布後，Go The Distance Baseball執行長韋恩伯格（Roman Weinberg）表示，「我想她現在應該正在天堂微笑。」

韋恩伯格表示，史提爾曼的夢想實現，傳遞了一項簡單的訊息，「我們傾聽內心的聲音。」史提爾曼從2015年起與大聯盟接洽，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）親自造訪，終在今天確認在這片玉米田上舉辦大聯盟賽事，韋恩伯格說：「史提爾曼有遠見保留了這塊土地，為這塊土地吸引了更多目光。」

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