MLB/玉米田上打棒球 洋基白襪之戰讓電影變現實

2019-08-09 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



「如果你蓋好了,他就會來(If you build it, he will come.)」,1989年美國棒球電影「夢幻成真(Field of Dreams)」的經典台詞即將兌現,大聯盟今天宣布,這片在玉米田上誕生的棒球場,將於台灣時間2020年8月14日進行史上第一場大聯盟比賽,由白襪作東對上洋基。

由凱文科斯納(Kevin Costner)主演的電影「夢幻成真」,描述一位農夫剷平自己的玉米田、蓋起了棒球場,這座球場救贖了那些曾在棒球場上留下遺憾的靈魂,例如因「黑襪事件」遭到終身禁賽的「無鞋喬」喬‧傑克森(Joe Jackson)。

白襪官方推特放上比賽的宣傳照片,改編電影海報,由兩隊球員取代凱文科斯納,從玉米田中走出;洋基同樣改編電影經典橋段,由賈吉(Aaron Judge)擔任影片主角,轉身詢問「這裡是天堂嗎?」得到「不,這裡是愛荷華」的答案。

洋基老闆史坦柏瑞納(Hal Steinbrenner)表示,「能在這個具有代表性且為人熟知的場地上比賽,同時宣揚這部經典電影,這是一份獨特的榮耀,我很期待這次經驗將能向外界示範,為何棒球一直都是美國人喜愛的休閒活動。」