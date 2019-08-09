MLB／玉米田上打棒球 洋基白襪之戰讓電影變現實

2019-08-09 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



「如果你蓋好了，他就會來（If you build it, he will come.）」，1989年美國棒球電影「夢幻成真（Field of Dreams）」的經典台詞即將兌現，大聯盟今天宣布，這片在玉米田上誕生的棒球場，將於台灣時間2020年8月14日進行史上第一場大聯盟比賽，由白襪作東對上洋基。

由凱文科斯納（Kevin Costner）主演的電影「夢幻成真」，描述一位農夫剷平自己的玉米田、蓋起了棒球場，這座球場救贖了那些曾在棒球場上留下遺憾的靈魂，例如因「黑襪事件」遭到終身禁賽的「無鞋喬」喬‧傑克森（Joe Jackson）。

白襪官方推特放上比賽的宣傳照片，改編電影海報，由兩隊球員取代凱文科斯納，從玉米田中走出；洋基同樣改編電影經典橋段，由賈吉（Aaron Judge）擔任影片主角，轉身詢問「這裡是天堂嗎？」得到「不，這裡是愛荷華」的答案。

洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）表示，「能在這個具有代表性且為人熟知的場地上比賽，同時宣揚這部經典電影，這是一份獨特的榮耀，我很期待這次經驗將能向外界示範，為何棒球一直都是美國人喜愛的休閒活動。」