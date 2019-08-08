親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

強颱利奇馬再增強變大！陸警範圍納入苗栗、台中

運動筆記跑者的理想情人，絕不能NG的五件事！2019波士頓馬拉松心得
健行筆記萬里/野柳岬山步道小百岳〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】
NBA鳳凰城太陽三大好球 (2018-2019賽季)聖安東尼奧馬刺三大好球 (2018-2019賽季)

MLB／洋基全壘打破200 對金鶯15戰狂打52轟

2019-08-08 17:30聯合報 記者藍宗標╱即時報導

洋基單場5轟後，本季團隊全壘打突破兩百大關，衝到203支。 美聯社
洋基單場5轟後，本季團隊全壘打突破兩百大關，衝到203支。 美聯社
分享

金鶯隊位於巴爾的摩的大本營Camden Yards對洋基球員來說，好像比紐約主場更像主場，兩隊今天進行三連戰最後一戰，洋基又轟出五支全壘打，本季團隊全壘打突破兩百大關，衝到203支，在大聯盟只落後雙城隊的224轟紀錄。

洋基今年對金鶯已打15場比賽，以13勝2敗大幅領先，而且在Camden Yards十戰全勝，本季203轟有52轟是金鶯投手群貢獻，全壘打數超過1/4來自這支美聯東區排名墊底球隊。

洋基本季對金鶯52轟，改寫單季對戰單一球隊最多全壘打紀錄，在Camden Yards多達43轟，也是大聯盟球隊在客場最多轟。

洋基今天再度用全壘打轟垮金鶯，以14：2大勝，戰績75勝39敗仍居美聯第一，厄謝拉（Gio Urshela）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）都轟出雙響砲；洋基本季在Camden Yards十連勝（跨季15連勝），其中五場至少五支全壘打，金鶯投手群開季至今挨轟234支也是大聯盟30隊最慘。

洋基在這次三連戰分別揮出5轟、6轟、5轟，連三戰至少五轟寫下大聯盟球隊在客場新紀錄，三場比數合計32：12，兩隊13日起在洋基球場進行四連戰，金鶯如何討回面子值得觀察。

洋基打者本季已有17人對金鶯轟出全壘打，大聯盟到目前為止還有14隊開轟人數低於17人。

大盟目前只有雙城、洋基超過兩百轟，太空人、道奇192轟並列第三，馬林魚隊94轟墊底，也是唯一不到百轟的球隊。

洋基金鶯
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

MLB／道奇第10度再見安 馬丁：輪到老將貢獻

2019-08-08 16:23

MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

2019-08-08 11:05

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

MLB／今日戰績表 洋基5轟破對戰單隊全壘打紀錄

2019-08-08 15:59

MiLB／張育成二壘安跑回1分 林子偉同場獲保送

2019-08-08 14:10

MLB／大都會4轟橫掃馬林魚 6連勝力爭國聯外卡

2019-08-08 10:56

MLB／古瑞爾灌8打點 布萊格曼：1到12棒都強

2019-08-08 09:50

MLB／膝蓋又動刀 派卓亞本季報銷暫不言退

2019-08-08 07:54

MLB／12強美國隊 前洋基教頭吉拉迪掌兵符

2019-08-08 07:49

MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38

MLB／馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

MLB／不是胡智為 瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00
看更多

熱門文章

NBA／7呎高中生運球過柯瑞 韋德也轉發影片

2019-08-08 12:17

NBA／受傷不怪勇士 杜蘭特：仍會想起那晚

2019-08-08 08:37

NBA／遭黃蜂砍價被迫離隊 華克：最糟的一天

2019-08-08 09:04

NBA／湖人宣佈最新人事 新首席防護員來自台灣

2019-08-08 13:18

MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

2019-08-08 11:05

重新評價林書豪的眼淚 也許是自由市場的契機

2019-08-08 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

NBA／安東尼下家何在？ 沃爾：回金塊吧

2019-08-07 19:39

NBA／新規定形同「保羅條款」 詹皇抨擊NCAA

2019-08-08 11:50

NBA／維安添保險 柯瑞「影子」重返勇士

2019-08-07 18:08

日職／太魯閣族張奕首先發 如勝投可留名青史

2019-08-08 07:00

MLB／12強美國隊 前洋基教頭吉拉迪掌兵符

2019-08-08 07:49

NBA／西蒙斯喊歧視 澳洲賭場：確認年紀

2019-08-07 21:41

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

NBA／老驥伏櫪等機會 克勞佛堅信能再戰聯盟

2019-08-08 13:27

中職／神全「道歉野球」 失誤後夯滿貫砲

2019-08-08 00:10

雄鷹盃／周桂羽扮第四節先生 台師大逆轉日本筑波

2019-08-07 19:37

MLB／古瑞爾灌8打點 布萊格曼：1到12棒都強

2019-08-08 09:50

中職／紐維拉大崩盤 李茲屠象奪第10勝

2019-08-07 22:42

NBA／講評歐冠一炮而紅 奈許將回歸老本行播NBA

2019-08-08 17:45

SBL／第17季改上下半季 雙洋將薪資、高度下修

2019-08-07 19:14

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

MLB／膝蓋又動刀 派卓亞本季報銷暫不言退

2019-08-08 07:54

MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38

多倫多女網／雙詹二輪止步 謝淑薇女雙晉8強

2019-08-08 08:15

NBA／傳搶搭復古熱潮 爵士可能重現雪山設計

2019-08-08 16:33

世界盃男籃／球員紛退美國隊 麥凱倫：怕丟臉

2019-08-08 17:00

中職／林益全敲花蓮第2發滿貫砲 悍將勝獅隊

2019-08-07 23:52

蒙特婁名人賽／澳洲壞小子又失控 為毛巾槓主審

2019-08-07 20:11

中職／近9戰奪8勝 李茲10勝追平尼克斯

2019-08-08 00:15

日職／張奕8日生涯初先發 父母在台鎖定轉播

2019-08-07 19:14

日職／阿部慎之助403轟出爐 巨人保住央聯龍頭

2019-08-07 20:37

中職／悍將隊唯一內野新秀 辛元旭完成加盟

2019-08-08 14:29

NBA／再邀年輕球員訓練 韋德致力回饋新世代

2019-08-08 12:50

日職／萊德雙響砲轟垮軟銀 本季31轟洋砲最猛

2019-08-07 21:03

超美體操精靈瑞莎 同框簡懿佳宣傳10月全國運動會

2019-08-07 19:24

MLB／道奇第10度再見安 馬丁：輪到老將貢獻

2019-08-08 16:23

多倫多女網／海峽大戰 「雙詹」逆轉「雙帥」

2019-08-08 00:24

MLB／大都會4轟橫掃馬林魚 6連勝力爭國聯外卡

2019-08-08 10:56

NBA／談傷病復原情況 KD：只專注能控制的

2019-08-08 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top