MLB／洋基全壘打破200 對金鶯15戰狂打52轟

2019-08-08 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



洋基單場5轟後，本季團隊全壘打突破兩百大關，衝到203支。 美聯社 分享 facebook

金鶯隊位於巴爾的摩的大本營Camden Yards對洋基球員來說，好像比紐約主場更像主場，兩隊今天進行三連戰最後一戰，洋基又轟出五支全壘打，本季團隊全壘打突破兩百大關，衝到203支，在大聯盟只落後雙城隊的224轟紀錄。

洋基今年對金鶯已打15場比賽，以13勝2敗大幅領先，而且在Camden Yards十戰全勝，本季203轟有52轟是金鶯投手群貢獻，全壘打數超過1/4來自這支美聯東區排名墊底球隊。

洋基本季對金鶯52轟，改寫單季對戰單一球隊最多全壘打紀錄，在Camden Yards多達43轟，也是大聯盟球隊在客場最多轟。

洋基今天再度用全壘打轟垮金鶯，以14：2大勝，戰績75勝39敗仍居美聯第一，厄謝拉（Gio Urshela）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）都轟出雙響砲；洋基本季在Camden Yards十連勝（跨季15連勝），其中五場至少五支全壘打，金鶯投手群開季至今挨轟234支也是大聯盟30隊最慘。

洋基在這次三連戰分別揮出5轟、6轟、5轟，連三戰至少五轟寫下大聯盟球隊在客場新紀錄，三場比數合計32：12，兩隊13日起在洋基球場進行四連戰，金鶯如何討回面子值得觀察。

洋基打者本季已有17人對金鶯轟出全壘打，大聯盟到目前為止還有14隊開轟人數低於17人。

大盟目前只有雙城、洋基超過兩百轟，太空人、道奇192轟並列第三，馬林魚隊94轟墊底，也是唯一不到百轟的球隊。