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MLB／道奇第10度再見安 馬丁：輪到老將貢獻

2019-08-08 16:23台灣醒報 台北報導

道奇隊靠著老捕手馬丁的再見安打，已是本季球隊第10次。 美聯社
道奇隊靠著老捕手馬丁的再見安打，已是本季球隊第10次。 美聯社
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國聯王者道奇隊本季第10度與對手說再見，關鍵時刻人人搶當英雄！

道奇8日在主場迎戰紅雀的比賽，雙方上演投手戰，1分落後的道奇在9局下半，由老將馬丁揮出再見的2分打點安打，以2:1逆轉勝出。這個再見安已經是本季道奇第10次展現想贏球的決心，從剛上大聯盟的菜鳥到老將都當過英雄，主帥羅伯茲(Dave Roberts)認為，這是道奇迎戰季後賽的重要一環。

挑戰「再見」紀錄

根據《MLB官網》報導，道奇隊8日由菜鳥先發梅伊(Dustin May)登板，他與紅雀的弗萊赫提(Jack Flaherty)上演投手戰，雙方打到末局由客隊紅雀1:0領先，但9局下半終結者馬丁尼茲(Carlos Martínez)遇到亂流，在2出局、二三壘有人時，被老捕手馬丁(Russell Martin)打穿中間方向的一壘安打，席格(Corey Seager)和史密斯(Will Smith)都衝回本壘，成為再見安打。

這樣的再見劇本對本季的道奇來說不陌生，這已是他們本季第10度與對手「說再見」，距離俱樂部1974年的最多次再見紀錄（15次）很近，道奇隊目前還有20場主場球賽（要說再見的前提就是主場作戰），依照團隊氣勢，改寫紀錄並非不可能。

據《洛杉磯時報》報導，本次當英雄的馬丁表示，球隊前9次的再見都是由年輕選手跳出來當英雄，包含彼德森(Joc Pederson)、佛杜戈(Alex Verdugo)、史密斯、比提(Matt Beaty)、貝林格(Cody Bellinger)以及孟西(Max Muncy)，其中史密斯跟比提都是今年剛上大聯盟的菜鳥，佛杜戈也僅是二年級生而已，連他們都能保持不服輸的韌性，也該是老將跳出來作出貢獻的時候。

對勝利的執著

道奇隊戰績獨走全聯盟也與堅強韌性密不可分，8日的比賽已是他們本季第34次「先落後、最後卻贏球」，34場的逆轉勝（Comeback Win）甚至比聯盟墊底的老虎隊總勝場數（33勝）還多。

而球隊主帥羅伯茲則表示，這或許是道奇隊征戰季後賽的關鍵優勢，團隊有超過9位打者是有能力、有膽色，不分年齡、資歷都能在高張力的關鍵時刻表現自我，也打破過往「關鍵時刻得靠老將」的認知；說明這支連2年飲恨世界大賽的球隊已經準備好再次挑戰冠軍戒。

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