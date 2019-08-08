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MiLB／張育成二壘安跑回1分 林子偉同場獲保送

2019-08-08 14:10中央社 台北8日綜合報導

張育成4打數敲1支安打，於第6局敲二壘安打、跑回1分；林子偉則是3打數沒有安打。...
張育成4打數敲1支安打，於第6局敲二壘安打、跑回1分；林子偉則是3打數沒有安打。 美聯社
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林子偉張育成今天於美國職棒小聯盟3A再度同場出賽，張育成4打數敲1支安打，於第6局敲二壘安打、跑回1分；林子偉則是3打數沒有安打，選到1次保送。

紅襪3A對印地安人3A的比賽，林子偉擔任紅襪3A的先發第1棒、游擊手，張育成則是印地安人3A的先發第4棒、游擊手。第1局林子偉吞下三振，張育成則是擊出三壘滾地球；3局上林子偉擊出一壘滾地球出局。

4局上紅襪3A靠著耶南德茲（Marco Hernandez）敲二壘安打，及韋特（Jantzen Witte）補上安打，先馳得點；不過下個半局張育成擊出游擊方向滾地球，由林子偉將球傳向一壘出局後，布萊德雷（Boddy Bradley）敲出陽春全壘打，形成1比1平手。

6局上林子偉擊出捕手上空飛球出局；下個半局張育成率先敲出二壘安打，在二壘時也趁機與林子偉聊天，之後靠著失誤上三壘，隊友再敲出安打，印地安人3A超前比分。

7局上紅襪3A的奧客基米（Josh Ockimey）敲2打點二壘安打，再度以3比2取得領先；下個半局印地安人也得1分，再度形成平手，這局張育成吞下三振。8局上林子偉選到保送；8局下印地安人3A的湯姆（Ka’ai Tom）敲超前二壘安打，終場就以4比3擊退紅襪3A。

總計張育成4打數敲出1支安打，跑回1分，中止連2場比賽沒有安打，目前打擊率2成56。林子偉昨天雖然演出單場雙響砲，不過今天3打數沒有安打，選到1次保送，目前打擊率也是2成56。

林子偉張育成
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